Zdravka i Petra oduševile na vagi, a Matej završio u plusu

<p>U showu 'Život na vagi' nastavio se šumski ciklus tijekom kojeg su kandidati za dobro jutro imali i gosta – zmiju koja je brzo pobjegla od Marice, Ante i Dode. Za to su vrijeme Vijoleta i Petra prale robu na potoku, a Viki je komentirala da se, iako je mislila da joj ništa ne može zamijeniti hotel s četiri zvjezdice, u šumi osjeća odlično. Petra je, pak, sva u nadi da su svi skinuli dosta kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>''Ja mislim da smo puno smršavili. Ova priroda, zrak, relaksacija… ako ne budem imala minus tri kile na vagi, onda ne znam'', kazala je.</p><p>''Upoznat ćete jedan dio Papuka koji ne pokazujemo drugima'', rekli su rendžeri te dodali da je iznenađenje jako mistično te da ga je vidjelo samo nekoliko ljudi na svijetu.</p><p>''Dobro došli na čarobnu livadu. Samo oni čista srca mogu vidjeti prizore koje mi vidimo sad'', rekao je rendžer, a livada je bila puna slasnih muffina. ''Možemo reći da je to jedan novi endem u Parku prirode Papuk'', zaključio je Stjepan te objasnio pravila iskušenja.</p><p>''Ova slatka košarica bit će vaše iskušenje. Imate 15 nagrada u ovih 60 košarica. Imate pola kilograma, u pet košarica 0,3 kilograma prednosti na vaganju i u 7 košarica imate 0,2 kilograma. Dakle, poanta je da pojedete što manje, a dobijete što više nagrada.''</p><p>Viki je prva išla jesti, ali nije osvojila nikakvu nagradu. Zdravka također nije ništa osvojila, a Marica je rekla da neće sudjelovati. No Petra je odlučila sudjelovati i uspjela je osvojiti najviše prednosti na vaganju - 0,5 kilograma. Ante je odlučio ne sudjelovati u iskušenju, kao ni Dodo, a to znači da nitko od njih nema pravo sudjelovati ni u sljedećim krugovima. Matej je također odolio iskušenju, kao i Maja.</p><p>Viki je odustala u drugom krugu, Zdravka također, a i Petra. ''Uvijek treba stati kad je najbolje'', rekla je Petra.</p><p>Nakon iskušenja kandidati su se vratili u kamp, gdje su odradili posljednji trening prije vaganja, no ovaj put, bez svojih trenera. Čuvar prirode Stjepan, ujedno i trener borilačkih vještina više od 30 godina, odlučio im je napraviti trening kao za svjetske prvake. Nakon napornog treninga, kandidati su se oprostili od Papuka.</p><p>Došlo je vrijeme za vaganje, a Sanja je rekla da o tome tko večeras napušta show odlučuje žuta linija. ''Ugrožena su tri najlošija rezultata, ali puno vas ima prednosti. Petra ima 0,5 kilograma prednosti na vaganju, Dodo 1 kilogram, dok je Matej osvojio osobni imunitet'', rekla je Sanja te dodala da s obzirom na to da nisu iskoristili 'zlatni kulen' dok su bili tim, taj kulen će pobjedniku showa donijeti još 20 tisuća kuna nagrade.</p><p>Matej je prvi stao na vagu, a rezultat je bio razočaravajući, i to najviše za trenera Edu. Matej je na vagi dobio 0,1 kilogram pa je sa 107,6 kilograma došao na 107,7 no on se time nije previše zamarao. ''Ovaj rezultat mi stvarno odgovara, pogotovo sad za idući ciklus'', objasnio je Matej te dodao da sad svatko igra za sebe i sam odlučuje kako će dalje. Matej ima osobni imunitet pa žuta linija na njega nije utjecala.</p><p>Zdravka je bila sljedeća na vaganju, rekla je da joj je bilo lijepo u prirodi, no da nisu puno trenirali. Ipak, sa 95,3 kilograma, Zdravka je došla na 92,2, izgubivši tako 3,1 kilogram. S rezultatom je bila presretna. ''Ovo mi daje još dodatni vjetar u leđa!'' presretna je bila Zdrave.</p><p>Nakon nje na vagu je stala Maja. Sa 111,4 kilograma došla je na 110,5, a iako je izgubila samo 0,9 kilograma, rekla je da je zadovoljna rezultatom jer je mislila da će joj vaga pokazati plus.</p><p>Petra je rekla da je uživala u prirodi, a pročitala je Sanji svoje 'male pobjede' od prošlog tjedna jer ju je Sanja prošli ciklus zamolila da napiše što je sve dobro učinila za sebe.</p><p>''Počela sam piti zeleni čaj i hodala sam tri sata i dvadeset minuta nizbrdo, uzbrdo, upoprijeko u komadu, na Papuku'', pročitala je ponosno Petra, koja je skinula 2,5 kilograma i odličnim rezultatom sve oduševila. Sa 118,7 kilograma došla je na 116,2, a kad joj je Sanja pridodala pola kile prednosti na vaganju, njezin rezultat bio je tri izgubljena kilograma.</p><p>''Ako nekoga treba istaknuti za tako duboke promjene, onda si to ti'' rekla je Petri Sanja.</p>