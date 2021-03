Brojni glazbenici tijekom karijere odbili su neku pjesmu koja je kasnije postala hit među slušateljima. Jedan takav primjer je i pjesma Nine Badrić (48) 'Da se opet tebi vratim' koju je odbio legendarni glazbenik Zdravko Čolić (69).

O tome je u emisiji 'Šok Tok' progovorila i autorica pjesme Aleksandra Sara Milutinović.

- Na hrvatsko me tržište pogurala pjesma 'Da se opet tebi vratim' Nine Badrić. Zanimljivo je da je tu pjesmu trebao pjevati Zdravko Čolić, ali on nije bio zainteresiran za pjevanje šlagera - otkrila je Aleksandra u gore navedenoj emisiji.

Pjesma je ubrzo postala hit, a Milutinović je otkrila i kako je Zdravko komentirao baladu kada su se vidjeli na jednom aerodromu.

- Pa ovo je hit, ova ti je pjesma postala hit, rekao je samo to i onda se na sljedećem albumu dogodila pjesma Pamuk. Mislim da, što se tiče pjesama, nije kome je namijenjeno, već kome je suđeno. To je neka floskula, ali je tako - rekla je Aleksandra za kraj.