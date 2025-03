Zdravko Čolić plijeni pažnju i u osmom desetljeću, a u javnosti je poljubio samo dvije žene

Regionalni pjevač Zdravko Čolić i u osmom desetljeću miljenik je brojnih žena. Poznat je po svojoj karizmi i romantičnim pjesmama koje desetljećima osvajaju srca publike, a svojedobno je priznao kako je svjestan svoje laskave titule među ljepšim spolom.

- To je tako, rodiš se tako i onda ne možeš nikamo pobjeći. Pjevamo i ljubavne pjesme, žene su te koje su više vezane za muškarce, za muške bendove, za ženske više muškarci, ali lijepo je, sigurno laska - rekao je to za IN magazin.

Imao je mnogo žena u životu, no samo je dvije poljubio u javnosti. Ljubavne trenutke volio je dijeliti u privatnosti.

Čolić je oduvijek bio sramežljiv kada je u pitanju ljubav, a nikada se nije udvarao zauzetim ženama. Znalo se događati i da bude odbijen. Nježnosti nije pokazivao pred prijateljima iz razloga da ga ne zadirkuju.

Prva ozbiljna veza koju je imao trajala je četiri godine, s balerinom Jasnom Dulić iz plesne grupe "Lokice". Ona je bila prva žena s kojom je javnost povezivala Čolića. Nakon nje, njegova sljedeća ozbiljna veza trajala je sedam godina s manekenkom iz Rijeke, Elizabetom Vidas.

Upravo ona je, uz njegovu suprugu, jedina žena koju je ikada poljubio pred drugima. Sa svojom sadašnjom suprugom Aleksandrom u vezi je bio 11 godina. Upoznali su se 1989. godine u Makarskoj i nastavili su se viđati u Beogradu gdje je Aleksandra studirala geografiju. Privukla ga je svojom jednostavnošću.

Vjenčali su se u svibnju 2001. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Unu i Laru.

Bračni par doživio je neugodno iskustvo kada je pjevačeva obožavateljica nožem napala Aleksandru i porezala je po licu.

Zdravko Čolić održao koncert na prepunoj Ljetnoj pozornici u Opatiji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL