Zdravko Čolić u emisiji ljubio Barbaru Kolar: 'Ne pamtim božićne radosti iz djetinjstva'

Spot s pjesmom "Pusti, pusti modu" poslužio je kao uvod u gostovanje legendarnog Zdravka Čolića (71), pjevača koji već gotovo 50 godina puni dvorane, u emisiji Kod nas doma, kojim je najavio koncerte 26. i 27. prosinca sa simfonijskim orkestrom u Areni Zagreb, piše HRT.

- Moda i odijevanje nekada su bili jako važni, bilo je čak i šivanja, kupovanja materijala i stvaranje modela u trendu, a danas je važno da te glas služi i da imaš dobre pjesme, rekao je Barbari Kolar (52) Zdravko Čolić, pjevač od čijeg je prvog albuma prošlo 46 godina, a čiji glas još odiše svježinom.

On ne vjeruje da postoji neka posebna tehnika i taktika kojom se glas očuva mladim i svježim.

- Mislim da je to Božji dar, tko ima, ima, tko nema, nema. Ne treba pretjerivati s gaziranim pićima i nekim možda ljutima. Čuvam se dan-dva prije koncerta, inače normalno živim život svoj, kaže.

Dane uoči koncerta oduvijek se posebno priprema, bude praktično u izolaciji.

Omiljen i danas, posebno kod ženske publike, Zdravko Čolić kaže da je publika uvijek zadovoljstvo, a prirodno je da ženska publika više prati pjevače, prema kojima oduvijek ima više simpatija.

- Pretjeruju kada kažu da su žene 90 posto publike na mojim koncertima. Mislim da je to vrlo izjednačeno, 60:40 posto. Kad si zreo izvođač i u stabilnim godinama, ljudi te drugačije gledaju. Gledaju na tvoju karijeru, repertoar, na tvoje pjesme, nije to više pitanje neke estetike, rekao je.

Nakon 46 godina karijere i golemog broja pjesama koje je izvodio nije jednostavno napraviti play listu za koncert, ali, kaže, postoji bazna lista.

Za svaki koncert trebaju neke nove pjesme i neke stare, iz naftalina, međutim, koncert u Zagrebu bit će drugačiji.

- Ovo je koncert uz simfonijski orkestar, malo svečanije sve to izgleda i malo su drugačije pjesme, ima više balada, a i zvuk je drugačiji, rekao je.

Za Arenu Zagreb pripremljen je specifičan koncert

Godinama je, kaže imao ideju da napravi jedan unpluged koncert, bez puno zvuka, samo vokali, ali nikako da se to ostvari. Na ideju sa simfonijskim orkestrom potaknuli su ga koncerti s Josipom Lisac i velikom portugalskom zvijezdom Marisom u Banja Luci.

- Fedor Vrtačnik, kojeg poznajem iz Sarajeva, a surađivali smo i u Sloveniji, on je napravio veliki orkestar u Novom Sadu, a surađivali smo i drugdje, okupio je veliku ekipu, svirali su nedavno i rock operu u Lisinskom i to je odjeknulo. Ta, malo proširena ekipa je uspjela većinu mog repertoara postaviti. Svirali smo to 9. srpnja na tvrđavi u Banja Luci i bilo je baš, onako, zanimljivo ljudima. Pošto se otvorio ovaj božićni termin u Zagrebu, hajde, rekoh da probamo s ovim malo serioznijim projektom, u malo drugačijoj formi za božićni koncert u Areni Zagreb. Tako je to kao ideja zaživjelo. Najprije sam bio malo skeptičan, ali ajmo, i to je tu, kazao je o zagrebačkom koncertu.

- Nije zaista postojala ideja da se radi i drugi koncert, jer nije to pop koncert pa se ide koliko god publika traži. Ovo je jedan, božićni koncert, i sve preko toga je guranje. Međutim, publika je tražila još. Ostali su ljudi bez karte i rekao sam organizatorima, dajte, otvarajte, kazao je.

Ne pamti božićne radosti iz djetinjstva jer otac mu je u bivšoj državi radio u unutrašnjim poslovima i bili su zabranjeni svi vjerski blagdani i Božić i Bajram. Cijeni to što ljudi danas slave ono što vole.

Kao rođeni Sarajlija Zdravko Čolić dao je glas Vučku, maskoti Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Sjetio se kako je to bio veliki hit u Njemačkoj, pjesma i Vučkovo zavijanje na ZOI, a prepoznavali su ga kao takvog dugo još njemački turisti koje je sretao ljeti u Baškoj Vodi.

