Zdravko Mamić presadio kosu, a ranije je išao i kod vizažistice: 'Čudo od žene, oduševljen sam'

Zdravko Mamić (63), bivši predsjednik Dinama nedavno je obavio tretman obnove vlasišta te je viđen s novim imidžom koji je u početnoj fazi. Vlasi se bezbolno presađuju s onog dijela glave na kojem ima kose, obično s potiljka ili sa strane, tamo gdje je nedostaje. Zahvat traje jedan dan i ne iziskuje bilo kakve posljedice u smislu nesposobnosti za rad.

To da Mamić već godinama brine o svom izgledu govori i činjenica da je još 2016. godine otkrio da njegov omiljeni studio za uljepšavanje u ponudi ima zanimljiv tretman estetskog prikrivanja ćelavosti pa se tako vrlo brzo i sam odlučio isprobati mikropigmentaciju vlasišta, pisao je Jutarnji list.

Tada se prepustio u ruke vizažistice Valentine Petrović koja je tu metodu popularizirala u Zagrebu i Hrvatskoj, a Mamić ju je velikodušno pohvalio.

- Valentina je jedno čudo od žene. Ne znam što bih više mogao reći jer ja sam oduševljen. Prezadovoljan sam - rekao je Mamić o Valentini i tretmanu, piše Jutarnji list.

Inače, Valentina se već 2 desetljeća bavi make up-om te se najprije za vizažisticu educirala u Milanu. Kad je čula za presađivanje vlasišta, otputovala je čak u Kinu kako bi to naučila te je u to vrijeme postala jedina u Hrvatskoj koja je održavala radionice i tečajeve za istu metodu.

- Mikropigmentacija je iscrtavanje folikula dlačice na mjestima gdje fali kose, gdje su muškarac ili žena proćelavi, a može se primijeniti na dugoj i na kratkoj kosi. To i nije prava kosa, to je zapravo crtež, tetovaža kose na glavi koja pruža dojam popunjenog vlasišta. Kad bi netko pipao tjeme ili se jako primaknuo, vidio bi da to nije prava kosa - objasnila je tada Valentina za Jutarnji list.

Inače, po Hercegovini se već duže vrijeme priča da Mamić, unatoč dugogodišnjem braku sa suprugom Marinom, ima novu ljubav, Jelenu iz Ljubuškog. Riječ je o 30-ak godina mlađoj ženi od njega, a par već živi skupa. Navodno su se upoznali u hotelu u Međugorju gdje je Mamić pobjegao nakon što je 2018. pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja 117 milijuna kuna iz Dinama.

