Zdravko Škender: 'Izgubio sam majku, brata i sina. Volio bih da mi pjesma stavi kruh na stol'

Kraj svih brodoloma i stresova u životu jedino mi pjesma daje snagu za opstanak. Ona mi daje energiju da idem dalje s osmijehom na licu, rekao nam je pjevač Zdravko Škender, koji se uz financijsku krizu koja ga je zahvatila, konačno može malo nasmijati.

U subotu je osvojio Drugu nagradu publike u Opuzenu na festivalu ‘’Melodije hrvatskog juga’’, s pjesmom ‘’Ulovija san ribu’’.

- Nova pjesma je baš za ples. Moje pjesme su obilježile određeno vrijeme. Emotivne su i pune energije. Osvojio sam najprestižnije festivale diljem Lijepe Naše i u bivšoj Jugoslaviji. Bio sam na Euroviziji, prošao sam Ameriku, Australiju, no u zadnje vrijeme su me uhvatile nevere - priča Škender.

Glazbenik je u kratkom razdoblju izgubio najmilije - majku, brata i sina.

- Nesretno sam rastavljen i živim sam. Tragedije koje sam prošao u životu ne bi poželio nikome. Divim se samom sebi na snazi koju posjedujem - kaže pjevač.

Ovih dana mir je odlučio potražiti u zadarskoj županiji. Kako kaže, došao je ‘’uhvatiti’’ malo energije za život, no tamo je naišao na nove probleme.

- Doživio sam još jednu tragediju. Ne mogu sada o tome razgovarati dok se ne čujem s odvjetnikom. Hrvatska javnost će se stvarno zgroziti. Zaista, nemam sreće. Ne znam što sam Bogu zgriješio - kaže pjevač, i dodaje da ta neprijatna situacija nije povezana s glazbenom scenom.

Osim glazbe, kako kaže, pomaže mu vjera u Boga.

- Bez glazbe, nema mene. Volio bih da sam prisutniji na sceni. Imam puno pjesama. Napunio sam dvoranu u Ptuju, Sloveniji. Dalmatinsko sam dijete, pored toliko fešta, mene nema nigdje. Da nisam vjernik, ne znam kako bi izdržao - kaže Škender, pa u pozitivnijem tonu nastavlja dalje:

- No vjerujem da će mi nova pjesma dati kruh u mojoj domovini. Volio bih da mogu živjeti od Hrvatske, a ne da moram ići po bijelom svijetu - kaže Škender.

Usprkos svim nedaćama, Škender i dalje s osmijehom kroči kroz život.

- Ne želim ničije sažaljenje. Želim da me ljudi prihvate ovakvog kakav jesam, jer mi je Bog dao talent. Moja misija je da ljude učinim sretnim, da ih oraspoložim svojim pjesmama. U njima se svatko može pronaći. To je moj svijet - govori pjevač.

Kako kaže, bez pjesme ne bi izdržao, ali volio bih da ljudi imaju malo više razumijevanja.

- Oni su me birali, popularnost nisam kupio, osvojio sam sve nagrade od struke i publike. Oborio rekorde, to je istina. Znam da me ljudi vole, ali ne znam iz kojih razloga, nemam puno nastupa u Hrvatskoj. Nemam podršku, a ona mi je potreba za preživljavanje. Ponavljam, ne tražim sažaljenje - priča Škender.

Za kraj nam je ispričao kako bi volio zapjevati u rodnom Šibeniku.

- Ne pamtim kad sam zadnji put tamo nastupio - kaže Šibenčanin.

