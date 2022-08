Zdravko Škender požalio se na financijsko stanje: 'Imam mirovinu koja je smiješna'

Šibenski pjevač sa zagrebačkom adresom Zdravko Škender (71) požalio se na financijsko stanje kao i maleni broj nastupa.

- Pjevam kada me netko pozove, previše nastupa nemam, volio bih ih imati s obzirom na hitove. Trebao bih raditi svaki dan, pogotovo u Dalmaciji, a trenutačno imam u selu ili manjem gradu feštu tijekom ljeta. Imam nastupa, ali ne onoliko koliko si priželjkujem i koliko sam zaslužio - rekao je za RTL.hr.

Dodaje kako pjeva zbog ljubavi, a ne novca iako je i on svima potreban te se požalio i na mirovinu koja je strahovito niska.

- Još uvijek pjevam iz ljubavi, ne zbog novca. Pjevam zaista iz srca. Iako, ne mogu reći, novac je svakome potreban. U strahovitoj sam krizi. Nemam velika primanja, imam mirovinu, ali to je toliko smiješno da jedva od toga živim dok platim režije i hranu. Što se tiče nastupa, problem je hiperprodukcija, puno je glazbenika, danas se ne gleda više kvaliteta. Ne gleda se kako tko pjeva, nego se gaže dobivaju po tome tko negdje ima vezu. Trenutačno mi nitko ne pomaže, ne znam kako ću izaći iz financijske krize. Tijekom karijere nisam stekao neka velika bogatstva, nažalost, jer sam sve uložio u obitelj, njihovo odrastanje - dodao je.

Volio bi i da se njegova glazba sluša u domovini, ali kaže 'u domovini nema kruha'.

- Ponekad se pitam odakle mi ta snaga i volja, ali to je glazba, to je moj svijet, to sam ja. Volio bih da mi ljudi daju priliku jer sam ipak glazbom proputovao svijet. Žalosno je da u domovini nemam kruha. Bilo bi mi drago da se to promijeni - zaključuje pjevač.

Podsjetimo pjevač je 2020. godine izgubio sina Tomislava koji je iznenada preminuo u 39. godini života.

- Vrijeme koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na tebe. Ostat ćeš voljen i nikad zaboravljen. Tvoj tata - napisao je pjevač na godišnjicu smrti sina.

