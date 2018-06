Žele da bodrim naše u Rusiji, no teško mi je radi Neymara

Moje srce će biti na terenu. Još ću vidjeti na čiju će stranu stati, rekla je starleta Soraja Vučelić (31) za britanski The Sun. Nakon što su Soraju deportirali iz Srbije i vratili ju u Crnu Goru, njezini prijatelji, menadžeri i suradnici su tvrdili kako je nestala. No crnogorski mediji su istaknuli kako je to samo odličan PR trik, a čini se da je starletu pronašao The Sun.

Foto: Instagram

Soraja je progovorila o svojoj kratkoj aferi s nogometašem Neymarom (26) na Ibizi. Brazilac je tada, kako piše The Sun, doputovao privatnim avionom u Španjolsku samo zbog starlete. Neymar je trenutačno u vezi s glumicom Brunom Marquezine (22) s kojom je nekoliko puta prekidao, a Soraja je dala naslutiti da još nešto osjeća prema njemu i bit će joj teško pratiti utakmicu Srbije i Brazila na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

- Domoljublje na jednu stranu, a ostale stvari na drugu. Želim sreću timovima - istaknula je starleta. Kaže da su ju pozvali da dođe u Rusiju kako bi dala potporu srpskoj reprezentaciji i podigla im raspoloženje. Tada se možda susretne i s Neymarom, no starleta još nije odlučila hoće li otputovati.

Foto: Instagram

- Zvali su me, ali još razmišljam o Rusiji. U svakom slučaju, pratit ću Svjetsko prvenstvo. Bilo to sa stadiona ili ne, znat ćemo uskoro - rekla je Soraja. The Sun ističe kako starletu žele na Svjetskom prvenstvu kako bi potaknula srpsku reprezentaciju da iskoristi svoju snagu da bi prošla skupinu.

Foto: Instagram

- Sve se svodi na snagu. Ako se tim ne razbacuje njome izvan terena, smatram da imamo dobru šansu da odemo dosta daleko. Uostalom, Srbi su među najžilavijim suparnicima - zaključila je Soraja.