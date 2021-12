Božić je vrijeme darivanje i veselja, sve je okićeno najveselijim bojama i ljudi su prepušteni pravom božićnom duhu pjevajući božićne pjesme koje obično govore o veselju. No jeste li se ikada zapitali što zapravo pjevate?

Međutim, mnogi ljudi odvojili su trenutak za razmišljanje o stihovima Band Aidovog božićnog hita iz 1984. 'Do They Know It's Christmas?' - i ne sviđa im se ono što čuju, prenosi LadBible.

Pjesmu su napisali Bob Geldof (70) i Midge Ure (68) 1984. kao odgovor na glad koja vlada u Etiopiji, a od tada se svira svakog Božića.

Humanitarni singl dospio je na glazbenoj ljestvici kao broj jedan za Božić, no poruka pjesme naišla je na kritike čak i u to vrijeme i mnogi ljudi ne mogu vjerovati da se i danas svira.

Spisateljica i aktivistica Saira Rao (47) tweetala je citirajući stihove pjesme: "Ovog Božića u Africi neće biti snijega. Najveći dar koji će dobiti ove godine je život. Gdje nikad ništa ne raste. Nema kiše niti rijeke teče. Znaju li da je božićno vrijeme u svi?'

Zatim je nastavila:

"Molim radio stanice da prestanu puštati ovu rasističku pjesmu." - nadodala je Rao.

Dr. Asher Larmie se složio sa Rao i izrazio svoje mišljenje prema pjesmi: "Feed the world je izrazito rasistička pjesma koju treba zabraniti na radiju. Eto. Rekao sam to'

Nakon što su Rao i Dr. Larmie izrazili svoje nezadovoljstvo i mišljenja vezi božićnog hita krenula je lavina tvitova i komentara kako su ljudi zgroženi sa stihovima pjesme.

'I neće biti snijega u Africi u ovo božićno vrijeme. Najveći dar koji će dobiti ove godine je život. Je l' me zezaš, ovo je čisto sranje' - rekao je jedan korisnik Twittera.

Doista, čak ni sam Geldof nije obožavatelj pjesme. Govoreći za australski Daily Telegraph 2010. godine.

- Ja sam odgovoran za dvije najgore pjesme u povijesti. Prva je 'Do They Know It's Christmas', a druga je 'We Are The World'- rekao je razočaran u sebe Bob Geldof.