Želi podjelu imovine: Charles tuži Ellu zbog kuće u Balama

Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče, poručila je Ella Dvornik (32) u kolovozu nakon što je priznala da se ona i britanski poduzetnik Charles Pearce (54) razvode.

Mjesec dana ranije, u srpnju ove godine, u Zemljišnim knjigama zabilježeno je da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, a čiji je ona jedini vlasnik.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine - kratko stoji u zabilježbi.

Nadalje, navodi se i kako sama kuća ima 124 metara kvadratnih, a dvorište 551 metar kvadratni, odnosno da je ukupna kvadratura 675 metara kvadratnih.

Za komentar o sporu smo pokušali kontaktirati i Charlesa i Ellu, međutim odgovor do zaključenja ovog teksta nismo dobili.

Preselili se u Bale 2021.

Podsjetimo, Ella, Charles i njihove dvije kćeri preselili su se u kuću u Balama 2021. godine. Tada su Elli pratitelji čestitali što je tako mlada kupila kuću, a influencerica je ranije otkrila kako želi živjeti u manjoj sredini.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - ispričala nam je u svibnju prošle godine Ella.

Dodala je tada kako je kuća bila odmah useljiva, no da su je htjeli prilagoditi svojim željama.

- No poznavajući ljude koji su prošli adaptacije, znam da nas čeka period probijanja rokova, problema i svega što trga živce - rekla je, a otkrila nam je tada koji je najluđi trač koji je ikad čula o sebi.

- Da sam se bogato udala.

'Odluku o razvodu nisam donijela jučer'

Dvije godine nakon kupovine kuće, par je objavio da se rastaju, nakon brojnih šuškanja o tome da je njihovom braku došao kraj.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine - poručila je influencerica za Story u kolovozu.