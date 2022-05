Ella o kući u Istri: 'Završili smo nacrte pa kreću radovi. Najluđi trač je da sam se bogato udala'

Influencericu Ellu Dvornik Pearce (31) javnost je zadnje gledala u showu "Masked singer". Tamo je pjevala u blještavom crveno-žutom kostimu Tintilinića i gledatelje osvojila nastupom, ali i glasom.

- Cijeli koncept showa bio mi je genijalan od prvog trenutka. Odmah sam pristala na sudjelovanje jer volim pjevati. Glazba mi je oduvijek važna kao kanal za izražavanje iako to možda na van tako ne izgleda. Godinama snimam neke materijale iz gušta, ali taj moj strah od javnog nastupa uvijek je kočnica. Znam, zvuči kontradiktorno kad znate da je cijeli moj život pred očima javnosti, ali nije to isto kao kad staneš na pozornicu. Tu mi je jako pomogao Tintilinić, lik koji mi je dodijeljen i koji je bio moj alter ego koji se ničega ne boji. Dao mi je hrabrost i snagu koju nisam imala, a to je izaći na stage bez treme. Pjevala sam najdraže pjesme, a Tintilinić je stvarno iz mene izvukao ono divlje dijete koje uvijek živi u meni. Često komentiram sa svojim timom kako je nevjerojatno kako se zaledim kad me netko intervjuira uživo, a kad pišem u intimi svog doma kao da se probudi druga Ella koja uvijek zna što reći i pretočiti svoje misli i stavove - kaže nam.

Ella je mužu Charlesu Pearceu (44) morala priznati da se skriva ispod maske jer, kaže, morala je putovati iz istarskih Bala u Zagreb.

- Na društvenim mrežama sam objavljivala obmanjujuće snimke gdje se nalazim samo kako se ne bi skužilo. Neki su već u početku počeli sumnjati da sam to ja, a ovim putem se ispričavam svima na opakim lažima kojima sam ih hranila. Ugovor o tajnosti je bio opasniji od moje želje da svima priznam - smije se Ella.

A hoće li se nakon showa možda više posvetiti glazbi?

- Od mene sve možete očekivati jer uvijek u životu radim ono što volim i želim. Već sam rekla da mi je glazba jako bitna u životu, već imam nekoliko pjesama, ali za sada ih držim samo za sebe. No to se već sutra može promijeniti - otkriva kći legendarnoga glazbenika Dine Dvornika.

Sredinom 2021. sa suprugom i kćerima Balie Dee (4) i Lumi Wren (2) preselila se u kuću u Istri.

- To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja. Ja sam još vezana za Zagreb, ali sad kad dođem, odradim sve što treba i vratim se. Veseli me što sam uz more, što ništa nije daleko, a Istra nudi toliko toga - priča nam Ella. Obitelj sad čeka posao oko uređenja kuće.

- Nismo ni počeli. Sad smo završili nacrte i uskoro bismo trebali krenuti u realizaciju. Nikud nam se ne žuri jer je kuća bila odmah useljiva. Ovo što ćemo raditi je zapravo prilagodba kuće našim željama i jako se veselimo. No poznavajući ljude koji su prošli adaptacije, znam da nas čeka period probijanja rokova, problema i svega što trga živce - kaže Ella.

Priupitali smo je i o velikoj strasti - cipelama. Skriva li narudžbe od muža?

- Skrivam narudžbe od sebe! (smijeh) Sad sam imala alibi da je Tintilinić naručio. Strast je jača od svega, kupujem cipele koje na kraju nemam gdje obuti, ali me jako vesele. Zato često kod kuće napravim neko snimanje gdje ih kombiniram uz najšarenije outfite. I to su ti naši sretni trenuci - kaže influencerica.

I za kraj, koji je najluđi trač koji je Ella čula o sebi?

- Da sam se bogato udala - kaže nam.

