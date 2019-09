Želi se povući sa scene i imati obitelj: Nicki ide u mirovinu?

Američka reperica Nicki Minaj (36) svoje je obožavatelje iznenadila odlukom kako se povlači iz svijeta glazbe.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Na svom Twitter profilu napisala je objavu u kojoj je najavila povlačenje sa scene, a mnogima je teško za povjerovati s obzirom na to da prije toga nisu objavljene nikakve informacije o tome je li trudna ili je u braku.

- Odlučila sam se povući i imati svoju obitelj. Znam da ste sada sretni. Nastavite repati, činite to do moje smrti, volim vas - napisala je Nicki u objavi.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄