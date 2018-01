Želi se proslaviti: Ana za Big Brother 'sredila' nos i liniju

Zagrebačka hostesa Ana Kovačec (24) nedavno se vratila iz Beograda gdje je bila na korekciji nosa, kao i stavljanju umetaka u kosu kako bi zasjala u Big Brother kući. Dosad je u Srbji povećala grudi i usne.

- Ondje je jeftinije i kvalitetnije u usporedbi s nama. Vidjela sam nekoliko noseva koje su radili kod nas i odlučila se operirati u Beogradu. Zašto se operiram? Volim lijepo izgledati i držati do sebe iako je to sad postao neki trend - kaže Ana.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Uzora, tvrdi, nema, nego kaže da je uzor sama sebi, iako joj Soraja “izgleda predobro”. Ana zasad ne zna hoće li raditi još operacija i trenutačno je zadovoljna izgledom. Nakon povratka iz Beograda u Zagreb “priveli” smo je u studio 24sata kako bi nam pokazala draži kojima namjerava zavoditi sustanare u izolaciji. Na snimanju se skinula u toples, a grudi je prekrila kosom.

- Nije mi bilo neugodno - kaže Ana.

Nije sigurna koji je njezin najjači adut. To bi trebalo pitati muškarce, tvrdi.

- Govore mi da imam lijep osmijeh i oči - govori Ana. Ističe da je iskrena i otvorena te da su joj to najjači aduti.

Ništa trening, samo prehrana

- Da me dečko prevari, ne bih sjedila kod kuće prekriženih ruku. Ne varam prva, ali ako me dečko ne doživljava, vara ili se nalazi s nekom, neću kao jadnica trčati za njim i govoriti mu zašto me ignoriraš. Krenut ću dalje, neću se ponižavati - odlučna je Ana. Liniju održava prehranom. Tvrdi da izbjegava ugljikohidrate i šećere iako je slaba na čokoladu. U teretanu ide, kaže, nekoliko puta godišnje. Ne vjeruje da će se u “Big Brotheru” zaljubiti.

- Volim da su dečki duhoviti. Ne da mi pričaju viceve, ali da mi je zabavno s njima. Nikad nisam voljela prenabildane dečke. To je lijepo za vidjeti, ali nikad nisam bila u vezi s takvim. Uvijek sam imala dečke sa škembicom. Volim fino ugojene, to su za mene muškarci. Koji znaju uživati u životu. Da jedemo oboje jer ja volim puno jesti - kaže Ana. Nije sigurna bi li se mogla poseksati pred kamerama.

- Ne znam, stvarno ne znam. Vidjet ćemo što će se dogoditi u showu - tvrdi Ana. Kaže da je “valjda” u vezi. Ima dečka s kojim često prekida i miri se. On je podržava oko ulaska u izolaciju. Cilj joj je malo se ispromovirati i eventualno osvojiti neki novac koji bi uložila u pokretanje brenda muške odjeće i obuće.

Foto: Privatni album

U Big Borther kuću mogao bi ući još jedan kandidat koji je bio na audiciji. Riječ je o konobaru i bivšem manekenu Gabrijelu Odži (23). Njega je prije dvije godine “privela” Jelena Karleuša na njezinu nastupu u Mostaru. Rastrgala mu je košulju i skinula ga na pozornici. Izvukla ga je iz publike iz prvih redova i razodijevala pjevajući “Ide maca oko tebe”.

'Seve mi nije neka zvijezda'

- U počektu mi je bilo neugodno ispred toliko ljudi, no onda sam se opustio. Jelena je najveća balkanska zvijezda. Veća i od Severine. Seve mi nije neka pjevačica iako je dobra zabavljačica i napravi vrhunsku atmosferu. Ali Jelena je bez dlake na jeziku. Njezina glazba i stil su mi svjetski - rekao je Gabrijel prijateljima. U ponedjeljak je napunio 23 godine. Proslavio ih je prije nekoliko dana u splitskom klubu. Nije ljubitelj alkohola, ali kad izađe, voli se opustiti uz nekoliko čašica pića.

Završio je za kemijskog tehničara, no htio bi biti frizer. Stalno eksperimentira s frizurama pa je imao i plavu kosu te nosio pletenice. Želja mu je malo se nabildati pa trenira s girjama.