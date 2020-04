Želimir Babogredac: 'Kvaliteta na estradi će tek sada isplivati'

Želimir Babogredac (67) od djetinjstva je u glazbi. A za to je zaslužna pošta, odnosno ploča Elvisa Presleyja “For LP Fans Only” koju je ovaj Slavonac dobio poštom. Bilo je to davne 1960. godine, a Babogredac je danas ne čelu naše najveće diskografske kuće Croatia Recordsa. Kuće je to koja je iznjedrila Bijelo dugme, Zdravka Ćolića, Parni Valjak, Josipu Lisac...

Vijesti koji zadnjih nekoliko tjedana neprestano stižu nisu ohrabrujuće. Ljudi su izolaciji, neki, nažalost, zaraženi virusom, smanjenje plaća i otkazi pršte svakoga dana. Pogođen je, kao i svaki, i glazbeni sektor. Otkazani su koncerti, gaže snimanja... No, Babogredac, a iskustva mu ne manjka, pronašao je tračak svjetla koji budi nadu i u ovoj situaciji. Jest da bi stubokom moglo promijeniti scenu, ali ona je, po njemu, cijelo vrijeme prisutna.

- Ja uvijek i u svemu gledam dobru stranu svake situacije. Jest, zdravstveno stanje i ono s poslom i gospodarstvom općenito sad nije dobro. Što se tiče mog ‘faha’ i onoga čime se bavim, ovo ne mora biti toliko loše. Nikad nismo, nitko od nas, ili barem velika većina, imali šansu biti doma mjesec ili dva - priča nam Babogredac i nastavlja:

- A može se raditi i od doma, danas je tehnologija takva da se to može. Samo su dana svi više posvećeni onom što rade. Pa evo, ja i od doma radim do 8, 9 navečer, potpisali smo i nekoliko novih ugovora, tako da poslovno ne stojimo na mjestu.

Upravo u toj činjenici i leži taj optimistični pogled na ono što nas je snašlo. To ostajanje kod kuće i fokus, koji u takvoj situaciji često može biti i veći nego u nekoj “normalnoj” varijanti. Zašto je to važno?

- I autori, produkcija, aranžeri... sada svi imaju više vremena posvetiti se svom poslu. Mi smo se, primjerice, svi rasporedili i radimo od doma. I to funkcionira, ništa nije stalo. No to za autore može biti dodatan plus. Sada bi do izražaja mogla doći kvaliteta i vjerujem kako ćemo na jesen imati dobrih novih albuma i pjesama - smatra Babogredac.

Mnogi bi se složili da kvantiteta nije problem, ali kvaliteta... E to je već nešto drugo. Scena kao da vapi da dozom kvalitete, dobro, povećom dozom kvalitete. Zaista mislite da će sada kvaliteta doći na vidjelo?

- Ovo je doba kada bi, pogotovo kantautori, mogli doći na svoje. Ova situacija je jedno veliko životno iskustvo i to treba okrenuti na pozitivno. Vjerujem kako će kreativni dio eksplodirati, sad na vidjelo dolazi emocija, inspiracija i kreacija. Ovakve ‘intimne’ situacije mogu inspirirati autore, sada će imati puno toga za reći. Ovo je sad svojevrsni zaokret, ona ustaljenost je dovodila do mira i stagnacije, a ovo je šansa za kreativnost - rezonirao je Babogredac.

No, u tom vremenu za kreativnost mnogi su ipak ostali bez koncerata i gaža, a neki će to teško prebroditi...

- Ostaje žal za nekim koncertima, ali, iskreno, u posljednjih godinu ili dvije možda ih je čak bilo i malo previše. Sad možemo podvući crtu i krenuti od nule. I vjerujem da nam dolaze neke nove vrijednosti jer mnogi sad mogu raditi na sebi. I autori i muzičari i aranžeri, producenti, svi. Mogu raditi na svojoj kvaliteti i mislim da će ona sada doći do izražaja.

No, na glazbenoj sceni, kao i u drugim granama, umjetnosti ili sportu, opet postoje razne grane. Odnosno, postoje oni “veliki” i oni ne toliko veliki. I postoje “mali”. Kako će biti onima koji nisu “veliko ime”?

- Ovime su najviše pogođeni oni koji na tjednoj bazi imaju manje koncerte ili gaže, njima će biti teško preživjeti ovo razdoblje, oni će trpjeti. Oni ‘veliki’ su akumulirali novac i oni će ovu situaciju moći lakše preživjeti. Manjima treba pomoći, iako će ovo sve dovesti i do diferencijacije, jer ti manji uglavnom sviraju reproduktivnu glazbu, ne kreativnu - rekao je Babogredac i nastavio:

- I u Europi su se aktivirali razni fondovi kako bi pomogli baš takvim glazbenicima koji jedva preživljavaju. I Hrvatska diskografska udruga ima oko tisuću izvođača i radimo na tome da osmislimo fondove kako bismo im pomogli u ova vremena. U ovakvim trenucima moramo gledati one kojima je najteže i kako da prežive mjesec. Njima moramo gledati kako bismo pomogli.

Babogredac se nada kako će od ljeta sve krenuti normalnim tokom, odnosno da će se glazbena industrija aktivirati na sceni, ne samo u domovima. U pozitivnim razmišljanjima to bi moglo biti još na ljeto, da se ulovi kakva-takva sezona, da se odradi barem nekoliko gaža ili manjih koncerata.

- Gledajte, mislim da ovo, ako će krenuti od ljeta, neće biti preduga pauza, ne bi tu trebalo biti prevelike drame. Nekad smo jedva čekali da spojimo sedam neradnih dana pa nismo bili očajni niti mislili da će sve propasti. Vjerujem kako će na ljeto opet sve krenuti i biti normalno. No, zato ovo vrijeme sada ima još jednu prednost. Dosad smo uvijek govorili kako nemamo vremena dovoljno se posvetiti glazbi u slušati ju kako spada. E pa sada nema izgovora. Budućnost je ionako streamanje, sad ljudi mogu ‘prilaziti’ glazbi kakvu vole, imaju vremena i istraživati - kazao je Babogredac.

