Estradnjaci zbog male zarade rade dodatni posao da prežive

Glamurozna putovanja, skupi automobili i odjeća, raskošne kuće... To je svakodnevica koju žive samo odabrani s estrade, sam 'creme de la creme' glazbene scene. Za većinu, i to veliku, to je svijet koji gledaju samo na fotografijama. U bivšoj državi nakon jedne turneje vrhunske su si zvijezde mogle kupiti luksuznu vilu, Mišo Kovač nakon koncerta je desetke tisuća dolara bacio na krevet u hotelskoj sobi... No to su za većinu danas nezamislive i nedostižne stvari. Kao što je onima iz tih vremena nezamislivo kako neki kolege danas preživljavaju. Sve ih je više koji moraju raditi “sa strane” kako bi mogli preživjeti jer samo od glazbe bilo bi im vrlo teško. Nekad velike zvijezde danas imaju angažmane u svijetu šoubiznisa, no neki rade u “normalnim” tvrtkama, neki, prigodno, odrade ljetnu sezonu, pa pjevaju ili sviraju na brodovima i u hotelima...

Imam dobre uvjete i kolege na poslu, tamo sam već šest godina, pa sve uspijem uskladiti nekako. Imamo sve više gaža i svirki, krenulo je, ali i dalje radim u ‘normalnoj’ firmi, rekao nam je Daniel Beni (34).

I nije jedini na estradi koji ima 'pravi' posao uz bavljenje glazbom. Pogotovo je to praksa pratećih ljudi u bendu. Zadnjih godina sve je češće vidjeti muzičare koje angažiraju neki pjevači, primjerice Massimo, a oni tijekom ljeta sviraju u hotelu cijelu sezonu. Ovo ljeto se, navodno, nekoliko pjevačica sprema odraditi sezonu na brodu, a gažama će se posvetiti kad se vrate sa 'sezonskog posla'...

- Da se u estradi vrte milijuni, i mafija bi bila u estradi. Imaš par vrhunskih izvođača koji rade, a svi ostali traže svoje mjesto pod suncem - objasnio je nedavno skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević, dobro upoznat sa situacijom na estradi.

I Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, razmišlja slično.

- Nekom uspješnom jugoslavenskom turnejom ili s dva mjeseca po Rusiji kupio bi si kuću, ne stan. Pjevač je oslonjen na marketing, a to podrazumijeva da ima nekoga tko ga odijeva, tko mu pokloni auto na dvije godine, ima li posebnog sponzora za kojeg pjeva, tko ga reklamira... Sve se to nudi dobrom izvođaču, a ostali moraju puno više raditi - smatra Babogredac.

Beni je krajem devedesetih bio frontmen grupe Teens. Tri albuma su prodali u više od 30.000 primjeraka, a 2000. osvojili su Porin za novog izvođača. Beni je potom uzeo kratku pauzu, zaposlio se i u slobodno vrijeme opet posvetio muzici i osnovao D’Beni bend. Prošle godine postao je otac, dobio sina Liama, pa je siguran posao ipak zadržao. I tako će ostati barem još neko vrijeme.

- Ne bojim se posla i nije mi teško sve uskladiti. Imamo sve više gaža, preživio bih ja i bez posla, ali zasad neka bude ovako - objasnio nam je Beni i nastavio:

- Sviramo na eventima, gažama, svadbama.... Ništa ne odbijamo osim narodnjaka. Da nemam stalni posao, imao bih više svirki pa bih nekako nadoknadio tu plaću koju imam na ‘normalnom’ poslu. Funkcioniram dobro, nisu to milijuni, ali nije ni da preživljavam. Koliko radiš, toliko ćeš i zaraditi.

I sam je Riječanin svjestan da su oni koji nisu u samom vrhu izvođača primorani raditi i druge poslove. No smatra da se ni oni koji su trenutačno u lagodnoj situaciji ne smiju opustiti.

- Stalno moraš raditi, biti u kontaktu s publikom, jer inače te brzo zaborave. Moraš biti sto posto unutra, raditi nove stvari, nastupati, inače te nema. Mi sad radimo i neke autorske stvari. Mislim da je to dobar put, imamo svirki sve više i više - rekao je Beni.

Neki su i ostali na estradi, samo su krenuli nekim drugim putem pa su i dalje u medijima. No zapravo imaju i te neke 'druge' poslove osim onih po kojima su postali slavni i poznati. Nekima je to vrlo slično i zavoljeli su 'novu' profesiju. Sanja Doležal (55) proslavila se u Novim fosilima. No nakon raspada benda nije nastavila s glazbom. Televizijska je i radijska voditeljica, ima i kulinarsku emisiju... Čini se da i ne žali za pjevanjem. Uostalom, kao tinejdžerica je željela biti novinarka...

- Veselim se s gledateljima podijeliti svoje iskustvo iz kuhinje, to me vraća u djetinjstvo - kaže Doležal, koju ipak i dalje, kad se priča o njoj, oslovljavaju s 'pjevačica'.

Iz glazbenih voda nakratko je otišla i Renata Končić Minea (41). Radila je neko vrijeme u administraciji jedne tvrtke, pa se vratila u 'javni' život u ulozi voditeljice u TV emisijama, a s Ivanom Banfić I Bee (49) nastupa u klubovima i publiku iz devedesetih godina, kad su bile na vrhuncu popularnosti, vraćaju u prošlost. Minea je otvoreno rekla da je kao pjevačica uvijek imala drugi izvor prihoda.

- Glazbom se bavim iz ljubavi, ne zbog novca, uvijek sam imala zaradu ‘sa strane’. Diplomirala sam marketinški menadžment i tijekom karijere radila kao ekonomistica u računovodstvenom servisu, marketinška stručnjakinja u autosalonu, prodavala sam aranžmane u turističkoj agenciji... - rekla je Minea za Gloriju.

Partyji koje radi s kolegicom Banfić dobro su posjećeni i popularni, no i I Bee si je organizirala 'dodatni' posao. Radi trodnevne radionice detoksikacije “uma, duha i tijela”, a svi polaznici će biti smješteni u svojevrsnom štaglju u blizini Siska. Tretman košta minimalno 2490 kuna.

- Kroz puno raznolikih aktivnosti imat ćete priliku doživjeti moćnu osobnu transformaciju koja će vas dovesti bliže sebi, istinskoj radosti življenja i dubokoj zahvalnosti - Ivanin je poziv da se ljudi prijave na detoksikaciju.

