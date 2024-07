Želite pjevati s Indirom Levak? Pjevačica nudi priliku, ali prije toga morate ispunjavati uvjet

Nekadašnja članica grupe Colonia, a danas solo pjevačica koja nastupa kao Indira Forza, Indira Levak (50) nekoga će obradovati zajedničkom pjesmom. U suradnji s jednom stranicom traži mladog talenta koji će s njom snimiti duet, no treba biti isključivo trap izvođač.

- Otvorena prilika za mladog trepera za duet s Indirom Levak! U suradnji s našom legendarnom pjevačicom Indirom Levak ex Colonia, tražimo talentiranog mladog trepera koji će snimiti duet s njom! Ova prilika je otvorena isključivo mladim traperima koji žele ostvariti suradnju s jednom od najvećih imena hrvatske glazbene scene - piše u opisu objave.

- Ova jedinstvena prilika može biti vaša prilika da se istaknete u glazbenoj industriji uz podršku Indire Levak. Veselimo se vašim prijavama i novim glazbenim suradnjama - dodali su.

Indira je u Coloniji pjevala od 1996. do 2017. godine, a uspješna je i u solo vodama. Ima koncerte diljem Hrvatske, ali i u ostatku regije pa tako nerijetko ima rasprodane nastupe i u Beogradu.

Prije četiri godine je nastupila na Dori s pjesmom 'You will never break my heart' i zamalo otišla na Eurosong, a izbacila je i uspješnice 'Dođi', 'Dva luđaka', 'Greška mog života' i druge. Album prvijenac naziva 'Valkira' izdala je 2018. godine, dok je četiri godine kasnije izbacila 'Atlantidu' s devet novih pjesama.

Foto: Instagram

Krajem prošle godine predstavila je duet s Dženanom Lončarevićem, naziva 'Lopovi u tami'.

- Na prvo slušanje oduševila me energija, tekst i glazba koju potpisuju Neno Ninčević i Miroslav Buljan. Rekla sam ovo je moja pjesma i želim je otpjevati, ali sam jednako tako osjetila da je to duetska pjesma. Nakon konzultacija i kraćeg razmišljanja zaključili smo da u pjesmi želimo Dženana Lončarevića. Vrhunskog pjevača, kolegu, čovjeka koji osjeća i živi glazbu. Sretna sam što je čim je čuo pjesmu pristao je na duet i što su se naši glasovi tako dobro stopili u ovoj pjesmi. Jako sam ponosna na našu suradnju i jedva čekam čuti reakcije publike diljem regije, želim da ju zapjevamo zajedno na koncertima - rekla nam je Indira uoči premijere u prosincu.