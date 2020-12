Željka Klemenčić: 'Ja sam, kao, ozbiljna, a još traje podbadanje na relaciji Pažanin - Špiček...'

Te Pažanin nema sitnog za kavu, te je gladan pa pojede sve naše kobasice i slaninu, te ga uhvati nervoza jer mu je opet loša frizura… Suze mi frcaju od smijeha skoro svaki dan, ispričala je

<p><strong>Željka Klemenčić</strong> će u društvu kolega <strong>Tomislava Špičeka</strong> i<strong> Ivana Pažanina </strong>i ovaj put ocjenjivati jela kandidata te se jako veseli ovom božićnom specijalu u kojem je, kako kaže, zabava zagarantirana, piše<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3938028/zeljka-klemencic-o-ulogama-u-ziriju-ja-sam-kao-ozbiljna-a-neprestano-traje-podbadanje-na-relaciji-pazanin-spicek/"> RTL</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Božićni specijal 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!' uskoro počinje, a koncept je nešto drugačiji nego inače jer sada kuhaju timovi, a ne parovi te je fokus na blagdanskim receptima - sviđa li vam se ta ideja?</strong></p><p>Meni je zaista sjajno raditi ovaj specijal. Prava revijalka - zabavno, kratko i slatko! Poznata lica, ali ipak s nekim pojačanjima, opuštena atmosfera, dobro kuhanje…Ma milina za žiri.</p><p><strong>Žiri do prvog kušanja nije znao tko su zapravo kandidati. Kako ste se osjećali u tom trenutku, je li vas bilo strah kušati nepoznate recepte?</strong></p><p>Bili smo prilično zbunjeni jer smo došli 's ceste u studio', potpuno nepripremljeni na ono što nas čeka. Nije nas bilo strah, naviknuti smo na blind testove, ali bilo je malo čudno. Odmah nam je bila sumnjiva visoka razina kuhanja za prvi tanjur i prvi dan.</p><p><strong>Je li vam potom bilo drago vidjeti poznata lica iz prethodnih sezona i tko je najviše napredovao od zadnjeg sudjelovanja?</strong></p><p>Meni je baš bilo drago vidjeti poznata lica. Lakše je kad već znaš na čemu si s ljudima, i njima i nama je lakše. I lakše je kad ljudi znaju kuhati, a ovdje su ipak probrani neki od najboljih. Puno njih je napredovalo i teško mi je istaknuti nekog.</p><p><strong>U emisiji opet sudjeluju Nered i Renman, koji su vas nasmijavali, ali ponekad i naljutili u prethodnoj sezoni, što očekujete od njih u ovom božićnom specijalu i, po vašoj procijeni, hoće li se snaći u kuhinji s dvoje male djece?</strong></p><p>Divno je da su i oni opet s nama, onda smo sigurni da nam neće biti dosadno. Hrabri su tate kad su se odlučili pojaviti s djecom u kuhinji, tu im skidam kapu. I bez djece je kod njih uvijek bilo turbulentno. Bit će svega.</p><p><strong>Kada se ne snima, a na setu ste s kolegama, kako provodite vrijeme u pauzama i tko je najveći zabavljač na setu?</strong></p><p>Kad snimamo zajedno smo doslovno cijeli dan. Znamo se u dušu i dobro smo uhodan tim. Uloge su jasno podijeljene - ja sam, kao, ozbiljna, a neprestano traje podbadanje na relaciji Pažanin - Špiček. Te Pažanin nema sitnog za kavu, te je gladan pa pojede sve naše kobasice i slaninu, te ga uhvati nervoza jer mu je opet loša frizura… Suze mi frcaju od smijeha skoro svaki dan. Ekipa je najbolji dio ovog posla, apsolutno.</p><p><strong>Osim snimanja showa, možete li nam otkriti na čemu trenutno još radite? Pokrenuli ste i vlastitu web stranicu, jeste li zadovoljni? Imate li još koje slične projekte u planu?</strong></p><p>Jako sam zadovoljna što sam nakon dugo vremena opet aktivirala website i webshop u kojem prodajem svoje knjige i magazine. Planiram pomalo dizati najbolje iz arhive magazina Mrvica i pisati nove tekstove. Baš sam se zaželjela pisanja. Imam u glavi ideju i za novu kuharicu, ali to još u jako ranoj fazi. Uvijek imam više ideja od onoga što stignem odraditi. Veseli me svaštarenje, ubija me monotonija.</p>