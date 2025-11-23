Željka Ogresta ponovo je u voditeljskoj ulozi i to s mužem: 'Puno ćete naučiti iz serijala!'

Doslovce su me doveli pred gotov čin. Nakon što su sve već osmislili, isplanirali i dogovorili, rekli su mi da i ja radim na tom projektu. Uletjela sam u to naglavce i pitala se: "Treba li mi to?", otkrila je uz smijeh poznata hrvatska novinarka i televizijska voditeljica Željka Ogresta. Naime, na Prvom programu Hrvatske televizije od 25. studenog prikazivat će se novi dokumentarni serijal autora Mateja i Dubravka Merlića "Svjetla pozornice" u kojem po prvi put zajedno pred kamerama nastupaju Željka i njezin suprug Dubravko Merlić.

- Naravno da me veseli što radimo zajedno. Merla i ja već smo surađivali i na radiju i na televiziji, ali nam je ovo prvi puta zajedno u kadru, u studiju. Snimanja su bila jako intenzivna, bilo je tu puno materijala i doista je bilo zahtjevno. Sve moje dvojbe i strahovi nestali su iste sekunde kad smo počeli snimati - rekla je Ogresta.

Kako se razvijalo hrvatsko društvo

Nakon iznimno uspješnog dokumentarnog serijala "Moderna vremena", koji se bavio dizajnom u Hrvatskoj od 50-ih do današnjice, na male ekrane dolazi svojevrsni nastavak - sedmodijelni dokumentarni serijal "Svjetla pozornice". Zahvaća isto razdoblje, a kroz temu popularne kulture na intrigantan način pokazuje razvoj hrvatskog društva u razdoblju od 1950-ih do danas. Taj je razvoj bio u bliskom kontaktu s jugoslavenskim i međunarodnim kretanjima, ali je imao snažne specifične fenomene i osobnosti koje su iznjedrile iznimno popularna kvalitetna djela.

Brojni zanimljivi gosti

Serijal koji su režirale Lana Kosovac i Dalija Dozet uz dokumentarno - arhivske segmente u svakoj epizodi ima i studijske dijelove u kojima će voditelji Željka Ogresta i Dubravko Merlić ugostiti zanimljive goste - pjevače, književnike, redatelje i stručnjake. Među ostalima, tu su Josipa Lisac, Rade Šerbedžija, Kristian Novak, Gibonni, Miro Ungar, Beti Jurković, Drago Diklić, Edo Maajka, Husein Hasanefendić, Franjo Arapović, Hrvoje Hitrec, Vinko Brešan.

- U našem serijalu, moj je posao upravo studijski razgovor sa sudionicima vremena. Budući da sam u svojoj karijeri napravila brojne intervjue s mnogim ljudima iz vremena koje obrađujemo te sam s nekima od njih i prijateljevala, bilo je logično da preuzmem taj dio na sebe, dok je Merla na sebe preuzeo razgovore s ekspertima - kaže Željka. Dodala je da je studijski dio serijala "Svjetla pozornice" bio sniman u zagrebačkoj Laubi.

- Nije bilo baš jednostavno posložiti sve te ljude. Dolazili su kako je tko mogao, tako da smo "skakali" iz jednog razdoblja u drugo. Najteže nam je palo to što mnogih koje bismo rado bili ugostili više nema. Alfi Kabiljo je umro, Gabi Novak također, a i mnogi su sad već u visokim godinama. No, na kraju smo ipak uspjeli napraviti sve što smo zamislili - kaže Željka.

Puno odlične glazbe

Svaka epizoda predstavlja i obradu neke zanimljive skladbe iz pojedine dekade, a u prvoj epizodi mlada pjevačica Chriztel Renae Aceveda izvest će jednu pjesmu iz pedesetih. U narednim epizodama u studiju nastupaju vokalna skupina LELEK, Nikolina Kovačević, Fani Solomun, Antun Aleksa (IDEM), Antonela Doko i Roko Crnić (Porto Morto).

Aranžmani nekih od pjesama su novi, a potpisuje ih Matej Merlić. Pjevanjem pjesama iz hrvatske popularne kulture cilj je bio predstaviti mlade izvođače sa scene i tako ih dodatno etablirati.

- To je Matejeva ideja kojom je htio dati priliku mladim pjevačima da interpertiraju skladbe iz hrvatske baštine popularne kulture - kaže Željka. Smatra da je serijal koncipiran i izveden uz puno poštovanje prema publici i da će to gledatelji zasigurno primijetiti.

I učenje i zabava

- Gledateljima je ponuđeno malo više od onog što bi se smatralo samo nostalgičnim i na prvu loptu, jer ne želimo podcjenjivati publiku. Zbog toga, gledatelji mogu očekivati da će se kroz emisiju dobro informirati, obrazovati i zabaviti te da će svakako naučiti nešto novo. Primjerice, Frank Sinatra pjevao je pjesmu Ive Robića, Beti Jurković nastupala je s Louisom Armstrongu ali je odbila njegov poziv da ide s njim na turneju - kaže Ogresta. Nada se, kaže, i da će se mladi 'zakačiti' za ovaj serijal jer će za njih tu biti najviše nepoznanica s obzirom da nisu proživjeli to razdoblje te ga znaju eventualno iz priča.

- Teško je procijeniti tko će sve gledati naš serijal, ali s obzirom da su Moderna vremena obuhvatila širok krug ljudi, a smatralo se da će se za temu dizajna zainteresirati tek malobrojni stručnjaci i štovatelji dizajna, sad je za očekivati da će stvarno jako puno ljudi gledati ovaj serijal - zaključila je novinarka.

Posebno mjesto za stare, dobre filmove

Prve tri epizode bit će posvećene pedesetim, šezdesetim i sedamdesetim godinama prošloga stoljeća u kojima se hrvatska popularna kultura ostvarivala kroz Jugoton, Jadran film te tiskana izdanja izdavačkog giganta Vjesnika. Njima se u šezdesetima pridružuje Televizija Zagreb koja preuzima iznimno značajnu ulogu i proizvođača popularne kulture i medijske platforme za popularnu kulturu. Doba je to Ive Robića i ostalih pjevačkih zvijezda, festivala u Zagrebu i Opatiji te velikog utjecaja talijanske i anglosaksonske popularne kulture na hrvatsku glazbenu scenu.

Važno mjesto dobit će i iznimno popularni i kvalitetni filmovi u produkciji Jadran filma, dok će mozaik popularne kulture upotpuniti revije poput Plavog Vjesnika, VUS-a, Svijeta i Starta. Osamdesete godine dobit će zbog bogatstva pojava i osobnosti u popularnoj kulturi dvije epizode, dok će devedesete i prva dva desetljeća dvadeset i prvog stoljeća biti obrađene u po jednoj epizodi. Ukupno sedam epizoda prikazat će tako i valorizirati nasljeđe popularne kulture koje je zbog snažne prisutnosti kroz masovne medije definiralo hrvatski identitet te postalo nasljeđe za budućnost punu virtualnih izazova koji su pred nama. Serijal "Svjetla pozornice" za HRT je proizvela Castor Multimedia.