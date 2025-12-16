Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji

Jedan od najvećih rock vokala s ovih prostora, legendarni Željko Bebek, danas slavi svoj jubilarni 80. rođendan. Ovaj veliki dan obilježen je u krugu obitelji, a njegova supruga Ružica Bebek, s kojom je već 28 godina, na svom je Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu čestitku koja je dirnula srca brojnih pratitelja.

Uz idiličnu fotografiju, Ružica je uputila suprugu riječi prepune ljubavi. "Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj, Kralj, tata naše djece, moje sve… Volim te, Ti, sve znaš, oduvijek - zauvijek", napisala je u opisu objave, otkrivajući pritom da njihova ljubavna priča traje već gotovo tri desetljeća.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je kada je Ružici bilo tek 18, a Željku 52 godine. Unatoč velikoj razlici u godinama, koja je u početku izazivala pažnju javnosti, njihova je ljubav izdržala sve izazove. U travnju ove godine proslavili su 23. godišnjicu braka.

Objava je očekivano izazvala lavinu reakcija i u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke obožavatelja iz cijele regije. "Oduvijek, uvijek i zauvijek top glazbenik, sve najbolje", "Sretan rođendan!!! Živio i pjevao nam još dugo, dugo... Pozdrav iz Makedonije", "Sretan 80. rođendan", i "Sretan rođendan Željko, želim ti još puno zdravih i sretnih godina", samo su neki od komentara pratitelja na Instagramu.