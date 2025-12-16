Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKO SLAVLJE

Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Željko Bebek proslavio je 80. rođendan: Pozirao je s obitelji
16
Foto: Instagram

Legendarni glazbenik Željko Bebek slavi okrugli 80. rođendan, a u to je ime nazdravio sa svojim najmilijima. Sve je otkrila njegova supruga Ružica koja je podijelila zajedničku fotografiju uz dirljiv opis

Jedan od najvećih rock vokala s ovih prostora, legendarni Željko Bebek, danas slavi svoj jubilarni 80. rođendan. Ovaj veliki dan obilježen je u krugu obitelji, a njegova supruga Ružica Bebek, s kojom je već 28 godina, na svom je Instagram profilu podijelila iznimno emotivnu čestitku koja je dirnula srca brojnih pratitelja.

Uz idiličnu fotografiju, Ružica je uputila suprugu riječi prepune ljubavi. "Sretan ti rođendan ljubavi! Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj, Kralj, tata naše djece, moje sve… Volim te, Ti, sve znaš, oduvijek - zauvijek", napisala je u opisu objave, otkrivajući pritom da njihova ljubavna priča traje već gotovo tri desetljeća.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima"
Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je kada je Ružici bilo tek 18, a Željku 52 godine. Unatoč velikoj razlici u godinama, koja je u početku izazivala pažnju javnosti, njihova je ljubav izdržala sve izazove. U travnju ove godine proslavili su 23. godišnjicu braka.

Objava je očekivano izazvala lavinu reakcija i u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke obožavatelja iz cijele regije. "Oduvijek, uvijek i zauvijek top glazbenik, sve najbolje", "Sretan rođendan!!! Živio i pjevao nam još dugo, dugo... Pozdrav iz Makedonije", "Sretan 80. rođendan", i "Sretan rođendan Željko, želim ti još puno zdravih i sretnih godina", samo su neki od komentara pratitelja na Instagramu. 

RIJETKA FOTKA Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica
Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'
TEŠKI DANI

Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol, napisala je glazbenica
Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'
CURE DETALJI

Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'

Izvori blisku obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'
Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test
'MASTERCHEF'

Antonija i Selma postale su izazivačice za platinastu karticu, dok Otto odlazi u stres test

Najbolje tanjure imali su upravo Antonija, čije je jelo bilo najmaštovitije i tehnički najbolje izvedeno, te Selma, pa upravo one idu u borbu za platinastu karticu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025