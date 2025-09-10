Obitelj Bebek zajedno je posjetila jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta. Na zajedničkoj fotografiji sve su oči bile uprte u njegovu rijetko viđenu kćer Katarinu, koja je plijenila prirodnim izgledom
Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica
Željko Bebek (79) i obitelj proveli su blagdan Male Gospe u Međugorju, a u ovom posebnom trenutku pratila ga je čitava obitelj. Bebekova supruga Ružica (45) podijelila je i zajedničku fotografiju gdje su se fotografirali ispred poznatog kipa 'Gospe' na brdu ukazanja. No umjesto slavnog pjevača pažnju obožavatelja na društvenim mrežama privukla je njegova kći Katarina.
- Mala Gospa - Međugorje - napisala je Ružica ispod objave, a u komentarima su se javili oduševljeni obožavatelji.
'Bravo Bebeki dragi', 'Svaka čast Ružice. Da Vas Bog i Gospa Međugorska čuvaju i paze Vašu obitelj', 'Ljepotica Katarina', pisali su uz brojne dirljive emotikone.
I dok su Ružica i Zvonimir često pratili slavnog glazbenika i nerijetko su prisutni u medijima i na fotografijama, Katarina se javno pojavljuje puno rjeđe. Upravo zato, svaki njezin izlazak u javnost privlači veliku pozornost. Ovog ljeta proslavila se 20. rođendan, a obožavatelji Bebeka i njegovi pratitelji na društvenim mrežama redovito hvale njezin prirodan i nenametljiv stil.
Podsjetimo, Željko i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu – tada mu je bilo 52, a njoj tek 18 godina. U bračnu luku uplovili su 2002. u Dubrovniku i od tada dijele brojne privatne i poslovne trenutke. Osim što često putuju zajedno, jer Zvonimir Bebek danas svira u očevu bendu, dok je Katarina pažljivija prema javnosti i rijetko se pojavljuje u medijima, zbog čega njezine fotografije uvijek izazivaju veliko zanimanje.
