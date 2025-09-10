Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica

Željko Bebek (79) i obitelj proveli su blagdan Male Gospe u Međugorju, a u ovom posebnom trenutku pratila ga je čitava obitelj. Bebekova supruga Ružica (45) podijelila je i zajedničku fotografiju gdje su se fotografirali ispred poznatog kipa 'Gospe' na brdu ukazanja. No umjesto slavnog pjevača pažnju obožavatelja na društvenim mrežama privukla je njegova kći Katarina.

- Mala Gospa - Međugorje - napisala je Ružica ispod objave, a u komentarima su se javili oduševljeni obožavatelji.

'Bravo Bebeki dragi', 'Svaka čast Ružice. Da Vas Bog i Gospa Međugorska čuvaju i paze Vašu obitelj', 'Ljepotica Katarina', pisali su uz brojne dirljive emotikone.

I dok su Ružica i Zvonimir često pratili slavnog glazbenika i nerijetko su prisutni u medijima i na fotografijama, Katarina se javno pojavljuje puno rjeđe. Upravo zato, svaki njezin izlazak u javnost privlači veliku pozornost. Ovog ljeta proslavila se 20. rođendan, a obožavatelji Bebeka i njegovi pratitelji na društvenim mrežama redovito hvale njezin prirodan i nenametljiv stil.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Podsjetimo, Željko i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu – tada mu je bilo 52, a njoj tek 18 godina. U bračnu luku uplovili su 2002. u Dubrovniku i od tada dijele brojne privatne i poslovne trenutke. Osim što često putuju zajedno, jer Zvonimir Bebek danas svira u očevu bendu, dok je Katarina pažljivija prema javnosti i rijetko se pojavljuje u medijima, zbog čega njezine fotografije uvijek izazivaju veliko zanimanje.