Obavijesti

Show

Komentari 6
RIJETKA FOTKA

Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Bebek sa suprugom i djecom bio u Međugorju, svu pozornost privukla kći Katarina: Ljepotica
3
Foto: Instagram

Obitelj Bebek zajedno je posjetila jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta. Na zajedničkoj fotografiji sve su oči bile uprte u njegovu rijetko viđenu kćer Katarinu, koja je plijenila prirodnim izgledom

Željko Bebek (79) i obitelj proveli su blagdan Male Gospe u Međugorju, a u ovom posebnom trenutku pratila ga je čitava obitelj. Bebekova supruga Ružica (45) podijelila je i zajedničku fotografiju gdje su se fotografirali ispred poznatog kipa 'Gospe' na brdu ukazanja. No umjesto slavnog pjevača pažnju obožavatelja na društvenim mrežama privukla je njegova kći Katarina.

- Mala Gospa - Međugorje - napisala je Ružica ispod objave, a u komentarima su se javili oduševljeni obožavatelji.

'Bravo Bebeki dragi',  'Svaka čast Ružice. Da Vas Bog i Gospa Međugorska čuvaju i paze Vašu obitelj', 'Ljepotica Katarina', pisali su uz brojne dirljive emotikone.

2. FELJTON: GOSPINO UKAZANJE Međugorje: Bilo je znakova da će se Gospa ukazati, ali nitko nije vjerovao u to...
Međugorje: Bilo je znakova da će se Gospa ukazati, ali nitko nije vjerovao u to...

I dok su Ružica i Zvonimir često pratili slavnog glazbenika i nerijetko su prisutni u medijima i na fotografijama, Katarina se javno pojavljuje puno rjeđe. Upravo zato, svaki njezin izlazak u javnost privlači veliku pozornost. Ovog ljeta proslavila se 20. rođendan, a obožavatelji Bebeka i njegovi pratitelji na društvenim mrežama redovito hvale njezin prirodan i nenametljiv stil.

Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima"
Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Podsjetimo, Željko i Ružica upoznali su se na njegovom koncertu – tada mu je bilo 52, a njoj tek 18 godina. U bračnu luku uplovili su 2002. u Dubrovniku i od tada dijele brojne privatne i poslovne trenutke. Osim što često putuju zajedno, jer Zvonimir Bebek danas svira u očevu bendu, dok je Katarina pažljivija prema javnosti i rijetko se pojavljuje u medijima, zbog čega njezine fotografije uvijek izazivaju veliko zanimanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Braco iz 'Kumova' objavio je fotku s crnogorskom glumicom: 'Oženjen, al' ništa ozbiljno...'
'BRACO' IPAK LJUBI

Braco iz 'Kumova' objavio je fotku s crnogorskom glumicom: 'Oženjen, al' ništa ozbiljno...'

Inače, Braco, lik kojeg je Vukelić tumačio u seriji, gledateljima je poznat po kompliciranim ljubavnim zapletima. U stvarnom životu ljubavni život ipak mu cvjeta
Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi
I DALJE TRENIRA

Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi

Željka je u 'Život na vagi' ušla sa 147 kilograma, a danas je 80 kilograma lakša. Najveća motivacija su joj djeca, redovito trenira u teretani, a i dalje je u kontaktu sa Šteficom, Zuzanom i Tomom iz šeste sezone

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025