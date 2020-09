Željko Kerum dobio je drugo unuče: 'Što više dice, to bolje'

<p>Kerumov najstariji sin <strong>Joško</strong> (28) prvi put je postao otac. Njegova djevojka <strong>Maja</strong>, kći uglednog šibenskog odvjetnika, rodila je djevojčicu. Jošku Kerumu ne prestaju stizati čestitke na društvenoj mreži.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Što više dice, to bolje. Znamo kako će se curica zvati, ali to ne bih htio komentirati. Sve je u redu prošlo s porodom, i majka i curica su dobro. Sve je zdravo - potvrdio je djed <strong>Željko Kerum</strong> (60) ekskluzivno za 24sata.</p><p>To mu je drugo unuče, prva unuka. Njegova kći <strong>Neva</strong> (30) ima sina kojeg je rodila prije tri godine. Prinova je stigla dvije godine nakon velebne svadbe koju su Neva i <strong>Ante Vukorepa</strong> (30) imali u Joker centru. Na svadbi je pjevala i Jelena Rozga, koja to inače rijetko radi, no za Keruma je napravila iznimku. Neva i Ante zajedno su dugo. Zajedno su studirali u Zagrebu ekonomiju nakon čega su se vratili u Split. Joško i Maja u vezi su oko godinu dana. Neva i Joško su Kerumova djeca iz prvog braka sa samozatajnom <strong>Ankicom</strong>. S <strong>Fani Kerum</strong> Željko ima troje djece.</p><p>Bivšem splitskom gradonačelniku prinova u obitelji je donijela sreću, pogotovo nakon neuspjeha na minulim izborima.</p>