Željko Kruška Krušlin o obitelji, novoj pjesmi i poeziji: 'Bolje sve izgubiti, nego nikada ne ljubiti'

Bilo je situacija u kojima sam svjesno napravio glupost, ali nikad nauštrb nečijih osjećaja. Kad je znalo krenuti u krivo, maknuo sam se. Zaželio sam im sreću i to je bilo to. Nikad nisam kalkulirao, imao figu u džepu, tako ne bih mogao živjeti - rekao nam je Željko Krušlin Kruška. Ovih dana izbacio je novu pjesmu "Moram biti pametan". Ključna rečenica oko koje je ispleo cijelu priču je "bolje sve izgubiti, nego nikad ne ljubiti". Romantik je kojeg kroz život vodi srce, emocije... Nikad nije dvojio treba li se predati do kraja, emotivno se razgolititi i pokazati osjećaje. Kako god to završilo...

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je jedino ispravno. Ako netko iskoristi naivnost, dobrohotnost, to ide na njegovu dušu. Ne treba kalkulirati, nego se iskreno davati, a to što neke protuhe iskoriste, to nije moja briga. Ne dati sebe u mjeri u kojoj želiš ravno je eutanaziji, emotivnom sakaćenju - kaže Kruška.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Pjesmu su među prvima poslušale supruga Ivana i kći Edita. Sviđa im se i obje smatraju da se ne smije udaljavati od latino zvuka. Međutim, Kruška uskoro objavljuje novi CD u kojemu je svjesno uplivao u druge vode. Zanimaju ga drugi žanrovi, želi sam sebi pokazati da zna napraviti dobru pjesmu izvan latina.

- Prestao sam razmišljati o tome hoće li se ljudima moja pjesma sviđati, trčati za hitom. To više nije za mene. Uostalom, imam ih barem 25, a s tom brojkom držim koncert od 2,5 sata bez problema. Sve moje pjesme ljudi znaju, a većina su bili hitovi. Ovo sad je čisti izazov meni samom. Ivana i Edita imaju prijedloge, sugestije, ali konačna je moja. I prijatelji mi znaju reći: 'Kaj me pitaš kad ćeš napraviti po svome', a to je uvijek put srca - govori Krušlin.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Silno je ponosan na svoju djecu, sina Filipa i kćer Editu, hrabri ih u svemu, ali ne hvali ih bez razloga. Trudi se biti im oslonac, podrška, korektiv koji upozorava na pogreške, no ne dijeli pohvale bez pokrića. Ni u školi ni u životu. Svojim primjerom pokazuje im da se kroz život mora ići časno, poštenim radom.

- Ustajem rano, oko 5 i do podne radim. Svaki dan pišem, čitam, skladam...Uskoro ću objaviti i svoju prvu zbirku poezije. U njoj će biti nepoznatih pjesama, ali i stihova koje sam uglazbio. Bilo bi glupo ne iskoristiti pjesme koje su zaživjele - kaže Kruška.

Zbirka koja izlazi pred Valentinovo zvat će se "Divno je biti nekome nešto". Do tada, pred njim su nastupi dogovoreni za prosinac i siječanj. Dosta će svirati na Adventu, i u Hrvatskoj i vani, a božićni ugođaj već krasi njihov dom.

- Bor smo okitili već početkom studenog. Moja Ivana kaže da ne želi samo šest dana gledati okićeno drvce, neka bude barem dva mjeseca. Želi u tome što dulje uživati - rekao je Kruška.