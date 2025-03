Željko Pervan progovorio je o bolesti supruge: 'Trpi bolove svaki dan, teško je to gledati...'

Hrvatski komičar i glumac Željko Pervan nedavno je otvorio dušu i progovorio o zdravstvenim problemima s kojima se borio, a sada je otkrio i kako mu je supruga teško bolesna.

Večernja škola na oproštajnoj turneji nastupala u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nije najbolje. Ima multiplu sklerozu i ostao joj je još samo jedan lijek. To su nekakve tablete, ali nema lijeka za tu bolest. Trpi bolove 24 sata na dan i to mi je teško gledati. Ne znam kako ću to izdržati. Ona jedva izdržava, a i ja jer biće koje voliš ubija bolest. Točnije ne ubija nego joj ne da živjeti. To je najgore, ali što možemo. Već se godinama molimo svaku večer. Nadu pronalazimo u vjeri. Već se 20 godina molim za nju, nekad mi je uspjelo, nekad nije. Nekad je odgovor 'ne', a nekad se iznenadimo i ne možemo vjerovati kada nam molitva uspije. Ali nadamo se, nada je jako važna - otkrio je u intervjuu za Story.

Pervanova supruga Darija po zanimanju je veterinarka, a za razliku od supruga nikada se nije eksponirala u javnosti. Par je u braku već 35 godina, a imaju četiri kćeri - Ines, Doriju, Miju i Pavlu.

Pervan se posljednjih godina povukao iz javnog života. Jedan od razloga bili su zdravstveni problemi, ali kaže i da se zasitio života pod svjetlom reflektora.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

- Ljudi u mojim godinama, pogotovo oni koji su kao ja prošli mnogo toga u medijima, okrenu se prema unutra kao čarapa. Sada živim prema unutra. Dovoljna su mi sjećanja i unutarnji život. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da ostanem 'paf'. Vanjski svijet postao mi je dosadan, unutarnji je dobar - otkrio je.