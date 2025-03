Željko Pervan operirao srce, a Damir Folnegović koljeno. Za 24sata: 'Boljelo je neopisivo...'

Dijagnoza je bila kontuzija prsnog koša, rekli su mi na Hitnoj, a ja sam došao zbog koljena, prepričao nam je Damir Folnegović, popularni Blaž iz 'Večernje škole', što je nakon pada doživio u Kliničkoj bolnici Dubrava. Bilo je to krajem travnja prošle godine, kad se stropoštao u kući.

- Nosim progresivne naočale i naglo sam spustio glavu, fulal stepenicu i opal. Otišel sam na Hitnu i nakon sedam sati čekanja poslali su me doma i rekli da na koljeno stavim hladan oblog i pijem tablete protiv bolova - kaže nam Blaž.

Večernja škola na oproštajnoj turneji nastupala u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I tako je više od dva mjeseca doma mirovao, to su mu i prepisali, vidjeli smo u bolničkoj dokumentaciji, ali bol nije prestajala.

- Ti bolovi bili su neopisivi, to nemreš izdržat. I onda sam nakon dva i pol mjeseca prešel na Šalatu, tam su se čudili kako su me mogli pustiti doma, rekli da je u lijevom koljenu sve potrgano, patela i ligamenti. A u padu je i desno rame stradalo, tetive. Čekala me teška operacija, čekao sam da mi dođe ‘dio’ iz Španjolske, iz banke tkiva u Barceloni. Dobio sam implantat, tak da sam sad malo i Španjolac. Kao neki nogometaš iz Barcelone, oni imaju takve ozljede. Samo kaj ja nemam tolko love - rekao je Blaž.

Operacija je dobro prošla, ali oporavak je dugačak. Odlazi na terapije svakodnevno, nedavno je odbacio štake.

- Danas je puno bolje nego kaj je bilo. Idem na terapije, pazim se. Ali to kaj sam doživio u bolnici... Pa i zbog ruke sam opet išao na Hitnu, na rendgen i opet nije bilo niš. Pa su rekli da bi možda trebao ultrazvuk ramena i dali internu uputnicu da se naručim. Termin mi je bil u listopadu, ja sam privano ranije napravil magnet - prepričava nam nesvakidašnje muke Folnegović.

Junaci legendarne Večernje škole svoju turneju započeli u Slavonskom Brodu | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Žalio se, slao pisma Ministarstvu, Liječničkoj komori, zamjenici ravnatelja Kliničke bolnice u Dubravi... Dao si je truda.

- Još je Beroš bil ministar, svima sam pisal. I dobio odgovor da je sve napravljeno po najsuvremenijim standardima. Zamjenica ravnatelja mi je rekla da je to za ortopediju, pa i bilo je, al kak da idem tam takav sav spotrgan? - pita se Blaž.

Žalit će se jer mu je nelogično da su ga onakvog “spotrganog” poslali doma da si stavlja obloge...

Inače, prije dvije godine imali su turneju “Večernja škola - posljednja večera”.

- Onda se razbolil Pervan, pa sam ja nastradal. Bumo vidli kaj dalje, možda još nešto odigramo prije no što previše ostarimo - dodao je Blaž.

Foto: Privatni album

A nedavno je “profesor” mu iz Večernje škole Željko Pervan otkrio za Story kako je bio na operaciji. Prošle je godine bio na operaciji srca zbog urođene srčane mane koja mu je dijagnosticirana još u tinejdžerskim danima.

- Radilo je dok je radilo, a onda se jadno srce umorilo. Liječnici su mi ugradili novu lijevu pretklijetku izraelsko-američke proizvodnje i imam serijski broj 1665, kao OIB - rekao je za Story.

Prisjetio se i mučnih trenutaka, kad se noću doslovno gušio zbog vode u plućima.

- Danas sam dobro, nema tu što - ili radi ili ne radi, a prije sam se utapao u noći. Recimo, u 2 sata ujutro se utapam. Srce pumpa vodu u pluća, baš gadno, a onda sjednem i to prođe jer se voda spusti dolje. Bilo je gadno i odvratno - dodao je Pervan.

Foto: Sanjin Strukic