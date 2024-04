Željko prerano potrošio jokere, a sretnim pogađanjem je točno odgovorio na zadnje pitanje

Svoju sreću u 'Jokeru' okušao je magistar inženjer elektrotehnike Željko Brček koji je do šestog pitanja iskoristio sve jokere, ali iako je pred kraj kviza pao na 0, na kraju je točno odgovorio na pitanje i tako osvojio 100 eura. Premda je samo nagađao, točno je odgovorio B na pitanje: Član korejske grupe BTS i glavni junak stripa koji je izlazio od 1982. i 1985., zovu se isto. Kako? A) R B) V C) K D) S

Pitanja koja su ga stajala većeg iznosa bila su različitih tema. Prvo je bilo vezano uz poznatog američkog glumca: Dan Castellaneta dao je glas mnogim animiranim likovima, ali po jednom je liku najpoznatiji, Kojem? A) Homer Simpson B) Cartman C) Zekoslav Mrkva D) Kremenko Željko se odlučio za odgovor D, a točan odgovor skriva se iza opcije A. Netočno, B, odgovorio je i na pitanje o iračkoj zastavi: Irak ima suvremenu zastavu od 1963. godine, a ona je 2008. doživjela najveću promjenu nakon 45 godina. Koju? A) uklonjene su tri zvijezde B) dodane su tri zvijezde C) zvijezde su postale plave D) promijenjen je raspored boja Točan odgovor bio je A.

Sreća mu nije bila naklonjena ni na pitanju koje se odnosilo na pasmine: Križanjem, kojih dviju pasmina je dobivena nova pasmina, pit bull? A) buldog i doberman B) buldog i terijer C) buldog i mastif D) buldog i doga Dok se točan odgovor krije iza B, Željko se odlučio za odgovor A.

Uz pomoć supruge Ivanke, prisjetio se prekretnice u glazbenoj industriji i točno odgovorio C na pitanje: 'Ladies and gentelmen, rock and roll', riječi su izgovorene u minutu nakon ponoći, 1. kolovoza 1981. i označile su pokretanje koje kablovske televizije? A) VH1 B) Rock and Roll Channel C) MTV D) VIVA

Novu uzbudljivu epizodu 'Jokera' sa zanimljivim natjecateljem ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!