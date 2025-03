Željko Samardžić: 'Moji ljudi su mi otvorili vrata ovdje. Sjećam se i tog poziva Tončija Huljića...'

Kišni petak nije obeshrabrio mnogobrojne obožavatelje Željka Samardžića koji su pohrlili u zagrebačku Arenu na njegov veliki koncert. Već od prvih taktova 'Zato kradem' publika je pjevala uglas s omiljenim regionalnim pjevačem, a tu neopisivu vezu između njega i zagrebačke publike, priznaje Samardžić, osjeća već desetljećima.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Sretnik sam u smislu toga da uvijek dolazim gdje me srce vuče i gdje mi je lijepo. To je poput one poznate poslovice, ali dom je gdje mi je lijepo. Meni je u Zagrebu zaista divno, imam dosta prijatelja i dragih ljudi, još iz vremena moje davne mladosti. Prvi put sam pjevao ovdje na Okrugljaku u vrijeme Univerzijade i to su neke divne uspomene i sjećanje na moj prvi boravak u ovom prelijepom gradu - počeo je Samardžić.

Priznaje da su mu 'njegovi ljudi' pomogli u stvaranju karijere u Lijepoj Našoj, posebice u glavnom gradu.

- Imao sam pomoć u Zagrebu, ali konkretno od mojih Hercegovaca. Oni su bili prvi koji su mi zaista svim srcem pomogli i bila su mi širom otvorena vrata, bez obzira što nisam imao prolaz, recimo na državnoj televiziji. Srećom, pojavio se internet pa sam zahvaljujući njemu došao do srca mnogih koji vole i poštuju to što ja radim - kazao je.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako iza sebe ima mnogobrojne pjesme i teško je izdvojiti neku posebnu, Željko tvrdi da jedna ipak nosi posebnu poruku.

- 'Grlica' je možda jedna od mojih najboljih pjesma. Ona je onako 'masovka', svi je pjevaju i znaju. No, ona je vrlo edukativna i nekako služi kao savjet svim mladim djevojkama da dobro razmisle u odabiru svog partnera kada su godine u pitanju - objašnjava simpatični pjevač.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svoju 'grlicu', suprugu Maju, upoznao je sredinom 70-ih, a ljubav je od tada jednakog žara. Tako je pozvao suprugu na pozornicu kada je zapjevao 'Pokaži mi šta znaš' koju mu je napisala neprežaljena Marina Tucaković.

- Marina me zvala jednu noć u dva sata i rekla da je napisala divnu pjesmu za moju suprugu Maju. Kada sam pročitao tekst, shvatio sam da je to pjesma za sve dame koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine, da budu zavodljive i dopadljive svojim muškarcima. Popalite sva svjetla na mobitelima, napravimo zvjezdano nebo. Majo moja, dođi da zaplešemo, nemoj se stidjeti - rekao je emotivni Željko na pozornici pa zaplesao sa svojom Majom. U to vrijeme, rađala se nova ljubav na tribinama jer je 'pala' prosidba Paule i Ante koje je Samardžić kasnije i ugostio iza pozornice.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Supruga mu puno pomaže i u poslovnom smislu pa smo ga pitali je l' bi se dogodila Arena Zagreb da nije bilo njegove Maje.

- Pa, vjerojatno bi. No, Maja dosta utječe na mene u tom smislu. Kada sam bio gost Lexingtonu, bio sam pod temperaturom. I ona je rekla: 'Moraš ići, ustani brzo, idemo'. Međutim, kada sam se vratio u Beograd, odležao sam desetak dana, baš sam imao jaku upalu. Ali, eto to je život, sve to prođe - objasnio je Samardžić.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim Arene Zagreb koju je punio više puta, Željko jako voli šetati centrom glavnog grada. Tvrdi kako ga ispunjavaju stare zgrade, a Zagreb opisuje kao 'bajkovit i baš lijep grad'.

- Pa ništa specijalno. Ja sam čovjek koji jako vodi računa o svom životu. U tim sam godinama kad se ne smijem previše da se dam, čak i dragim ljudima oko mene kad bi voljeli da imaju moje društvo, da idemo u kafanu. Ja se čuvam, štedim grlo i sebe jer želim dati maksimum energije svima - kazao je.

Željko Samardžić održao koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Stari lav', '9000 metara', 'Ne daj da te rade', 'Javi se', samo su neke od pjesama iz bogate diskografije Željka Samardžića. No, nju krase i suradnje s dragim kolegama, a među njima je i Jelena Rozga s kojom je Samardžić snimio 'Ima nade' prije 15 godina.

- Jedan dan me zvao Tonči Huljić i kaže mi 'Vidi, ova moja mala Jelena bi voljela snimiti duet s tobom'. Ja sam rekao da nemam ništa protiv, meni se sviđa kako Jelena pjeva i inače mi je draga osoba i djevojka. Tonči mi je rekao da će mi poslati pjesmu i da je čujem pa ako mi se svidi da snimimo. Onda sam mu ja rekao: 'Vidi Tonči, ti si za mene provjereni bard', on je čovjek koji je, po meni, jedan od najboljih i jako talentiranih skladatelja na našim prostorima. Rekao sam mu da slobodno pošalje matrice, odmah ću ja naučiti otpjevati. Jelena je otpjevala u Splitu i onda smo se našli u Splitu gdje smo snimili spot. Ona je bila moja gošća u Areni i kad god je bilo prilika. Zadnji put smo pjevali negdje u Makedoniji zajedno. Sreli smo se nakon dužeg vremena i jednostavno mi je drago da sretnem ne samo nju, nego sve svoje kolege koje poštujem - otkrio nam je poznati 'stari lav' Samardžić.

Iako iza sebe ima brojne uspjehe, prisjetio se i teškog trenutka kojeg niti jedna osoba ne bi trebala doživjeti, a to je smrt djeteta. Željko i Maja izgubili su troipolmjesečnog sina Zlatka.

Kada je njegova najmlađa kćerka Minja bila u bolnici prije poroda, Željko je s obitelji čuvao najmlađu unuku. Ona ga je stalno pitala za majku, a Željko ju je tješio. Taj trenutak podsjetio ga je na bolni period.

Foto: Jurica Cvitanić/Extra FM

- Budila se noću u dva sata i pitala me: 'Deda, gdje je moja mama?'. Meni je to bilo tako bolno, došlo mi je da plačem s njom, ali to je život i uvijek ima gore. Postoje ljudi koji su izgubili svoju djecu, ja sam jedan od takvih ljudi. Bio sam jako mlad otac, kada je moj sin preminuo zbog gluposti, imao je splet crijeva i zauvijek otišao. To je bol jedne vrste gdje sam se nekako poistovjetio s mnogim mojim prijateljima koji su doživjeli istu sudbinu. Da biste ljude shvatili, morate im prije svega vjerovati i na neki način ući u njihovu bol jer su sve boli teške na svoj način - zaključio je Samardžić.