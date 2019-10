Bridget Jones ne prepoznaju zbog botoksa i puno operacija

Od treće godine je pjevala i plesala sa sestrama kako bi zaradile i pridonijele kućnom budžetu. Nastupale su na turneji po SAD-u pod imenom 'Sestre Gumm'. Radi se, dakako, o američkoj filmskoj glumici i pjevačici Judy Garland.

Foto: Privatni album

Film o njenom životu premijerno je prikazan krajem rujna na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Judy je utjelovila Renée Zellweger (50), koja je po završetku filma u dvorani napravila isto što i publika - plakala. Nije se mogla suzdržati pune dvije minute. Za to vrijeme publika se ustala i dočekao ju je gromoglasni pljesak i ovacije. Renée im se zahvalila, obrisala suze s lica i približila se mikrofonu.

- Bolje vam je da prestane pljeskati. Pa uništavate mi šminku - našalila se glumica. Ispričala je kako joj laska što je mogla utjeloviti Judy, ali to dobro znaju svi oni koji znaju Renéein opus. Naime, dobitnica Oscara je zbog lošeg psihičkog stanja pobjegla od reflektora i kamera. Izbivala je šest godina, a u tom je razdoblju, kaže, tražila samu sebe.

Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

- Prihvatila sam neke loše savjete i napravila neke loše izbore. Bila sam na prilično mračnom mjestu i bila sam neopisivo tužna - iskreno je rekla Renée koju je publika zavoljela u ulozi Bridget Jones. Na taj period života ne gleda kao gubitak zato što smatra da je puno toga uspjela naučiti. A to joj je i trebalo.

- Spoznala sam svašta o perspektivi, obrascima ponašanja i o njihovim posljedicama. Izgledala sam kao da se ne brinem sama o sebi. Bilo mi je dosadno -izjavila je i nastavila:

- Imala sam osjećaj kao da stalno snimam. Gledala sam sebe i prevrtala očima. Govorila sam si loše stvari i nisam bila zadovoljna sobom.

Foto: Universal/Studio Canal/Miramax/Kobal/REX/Shutterstock

Postala je depresivna, a onda se za ulogu Bridget, koja ju je i proslavila, morala udebljati nekoliko kilograma. Tako je postala jedna od najtraženijih glumica Hollywooda. Ubrzo nakon toga odlučila je da se više nikada neće udebljati za neku ulogu.

Krenula je drastično mršavjeti, a njezine obline i 'obraščići' su se istopili. Reklo bi se da je napokon dobila što je htjela jer se od bucke vratila u prvotno stanje, u željenu mršavicu, ali onda se zaželjela malo i 'ispeglati'. Podvrgnula se i nizu plastičnih operacija zbog kojih je njezino lice danas gotovo neprepoznatljivo. A ovakav život Renee nije imala u planu.

Na teksaškom Sveučilištu u Austinu studirala je ranih 90-ih i mislila je da će biti pisac ili novinar. Ipak, predavanja glume su joj se na fakultetu svidjela pa je dobila ulogu u studentskom filmu koji je bio baziran na kratkoj priči spisateljice Flannery O'Connor. Glumila je djevojku koja luta i razmišlja o samoubojstvu.

Foto: Zuma/Press Association/PIXSELL

- Bila je jedna scena na podu kupaonice u kojoj je ona bila u dubokom očaju. I dok smo to snimali, bila sam glupa. Bilo je to mnogo više nego što sam očekivala, a nisam znala otkud dolazi niti zašto mi je to bilo toliko važno, pa sam se vratila u kupaonicu i sve ponovila. Od tog trenutka nije me bilo briga gdje to vodi, ali znala sam da želim glumiti - ispričala je.