Manje planiranja, više trenutka

Žena (39) slovenskog premijera (58): Gostima na vjenčanju smo uzeli mobitele, nisam htjela mir

Piše Dora Pek,
Foto: Borut Zivulovic

Slovenska influencerica i bivša missica Tina Gaber otkrila je kako je izgledalo njezino intimno vjenčanje s premijerom Robertom Golobom

Nismo planirali vjenčanje. No pojavile su se glasine da će svadba biti na jesen, i kad su nas svi počeli pitati kad će biti, rekli smo - pa hajdemo. I sad vidim da je to bila stvarno najbolja odluka, otkrila je Tina Gaber (39), slovenska influencerica i bivša missica, koja se nedavno udala za premijera Slovenije Roberta Goloba (58).

Sudbonosno 'da' rekli su u Strunjanu na slovenskoj obali u društvu najbližih ljudi. Sve je, kaže, bilo spontano i bez stresa.

- Sve smo organizirali u samo mjesec dana, a vjenčanicu sam izabrala u dva dana. Srećom da nisam imala više vremena, jer bih inače sve zakomplicirala - rekla je Tina nedavno za Net.hr.

Njihov dan bio je točno onakav kakav su željeli. Opušten, vedar i pun života.

- Naše je vjenčanje bilo puno dobre glazbe i opuštene atmosfere. Pripremili smo raspored pjesama, imali izvrsnog voditelja, odličan bend i DJ-a, i uz razigrane uzvanike, zalazak sunca, more i nas dvoje koji smo zračili energijom, bilo je stvarno čarobno - prisjetila se Tina.

Otpočetka je znala da ne želi klasično, mirno slavlje.

- Nisam željela mirno, romantično vjenčanje, već veselo i živahno, i po reakcijama gostiju to nam je u potpunosti uspjelo. A vjerovali ili ne, najviše su bili oduševljeni jer smo im oduzeli mobitele. Kad ljudima maknete tu distrakciju, dogodi se čudo - dodala je.

Nakon romantične ceremonije, par će otputovati na medeni mjesec u Afriku.

- Idemo u Afriku, gledati životinje. Obožavamo ih, uz njih se čovjek lako podsjeti što je u životu doista bitno - zaključila je Tina Gaber.

