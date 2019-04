Žena dinamovca Gavranovića rodit će za 3 tjedna: 'Curica je'

Supruga Dinamovca Marija Gavranovića (29), Anita, za Božić je podijelila s pratiteljima sretnu vijest da čeka dijete, a sad je rekla da se termin približio. Za svega tri tjedna u obitelj Gavranović stiže prinova, a Anita je putem društvenih mreža otkrila da je riječ o djevojčici.

- Rodit ću u Švicarskoj, u Zürichu. Strah me je bolova - rekla je Anita koja je u vezi s Marijem već sedam godina.

Foto: Instagram

Ispričala je da je prije stalno trenirala.

- Prije trudnoće išla sam u teretanu dva ili tri puta tjedno. Vježbe i sprave najviše, ne volim cardio - rekla je Anita koju obožavatelji nazivaju 'super mamom'.

Foto: Instagram

Anita je u devetom mjesecu trudnoće pozirala u donjem rublju.

- Spremna sam - naglasila je u opisu fotografije.

Jednom prilikom je za Novi list otkrila je kako ju je Mario zaprosio.

- Ajoj, naše zaruke... Bili smo kod kuće, Mario me cijeli dan pitao volim li ga, a meni ništa nije bilo jasno. Bio mi je čudan, ali nisam mislila da će me zaprositi jer me uvijek zezao da ću ja biti ta koja će postaviti to pitanje - objasnila je. Dodala je kako je svako malo Marijo bio na koljenima i prosio ju iz 'zezancije'. Otvorio je ladicu u kojoj stoje čarape, a Anita je pomislila da ju ponovno zafrkava te da je kutija prazna.

- Kad ju je otvorio od sreće nisam znala što reći - ispričala je Anita, a par se vjenčao u Švicarskoj gdje će biti i porod.