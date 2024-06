Žena koja je bacila milkshake na Faragea zvijezda je filmova za odrasle: 'Zašto? Htjela sam!'

Žena koja je bacila milkshake na Nigela Faragea tijekom njegove predizborne kampanje je živahna zvijezda filmova za odrasle koja dolazi iz obitelji koja se čvrsto zalaže za Brexit. Nakon što je otkrio svoju iznenađujuću izbornu kandidaturu, Farage je izašao na ulice Clactona na istočnoj obali Engleske, tvrdi Daily Star.

No, dočekalo ga je neugodno iznenađenje te je na njega bačen milkshake od banane i to drugi put.

General Election campaign 2024 | Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Faragea su prvi put gađali milkshakeom 2019. godine kada je vodio kampanju za europske izbore. Krivac je morao platiti kemijsko čišćenje Farageove ljubičaste kravate i crnog odijela.

Milkshake je ovog puta bacila 25-godišnja Victoria Thomas-Bowen. Obratio se i njezin brat Paul koji je zbog toga odlučio prekinuti veze s njom. Paul se obratio za MailOnline iz svog doma u Jaywicku:

- Upravo sam to vidio, i da budem iskren, užasnut sam. Ne znam gdje je. Ne želim imati ništa s njom.

Farage je i sam priznao da je sam čin 'prilično zastrašujuć', ali je odmah nakon toga otišao u McDonalds i sam kupio piće, prije nego se našalio na svojim društvenim mrežama.

- Moj milkshake dovodi sve ljude na skup - napisao je političar referirajući se na svjetski hit iz 2003. pjevačice Kelis.

General Election campaign 2024 | Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Javila se i sama zvijezda filmova za odrasle koja snima svoj sadržaj iz slobodne spavaće sobe majčine kuće u Graysu. Navodno je za BBC rekla kako je izvela taj štos jer joj se 'jednostavno prohtjelo'.

Foto: Instagram

- On ne stoji za mene. On ne predstavlja ništa u što ja vjerujem, ili bilo tko od ljudi ovdje. On ne predstavlja nas, on nije odavde - izjavila je. Mail je ranije izvijestio da je 25-godišnjakinja prethodno izrazila podršku Jeremyju Corbynu na Facebooku. Također je navodno pozvala ljude da bojkotiraju dijamantni jubilej pokojne kraljice.

Glasnogovornik policije Essexa dodao je:

- Prijavljeno je da je muškarac poliven pićem tijekom odlaska. 25-godišnja žena iz Clactona uhićena je na mjestu događaja pod sumnjom za napad.