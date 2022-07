'Žena mačka' u lepršavoj haljini i raščupane kose šetala gradom

Glumica Halle Berry (55) uzela je pauzu od snimanja filma 'Our Man From Jersey' i bez šminke prošetala New Yorkom te pokazala svoj besprijekoran ten.

Glumica je izgledala mladenački i opušteno u ležernoj ljetnoj haljini boho uzorka s dubokim dekolteom i naboranim rukavima.

Halle je haljinu zategnula uzicom kako bi pokazala svoj vitki struk, a haljina je padala do koljena s asimetričnim rubom.

Kratke raščupane kose glumica se prošetala ulicom gdje je i pozirala fotografima. Iako nije bila u svom najboljem izdanju držala se besprijekorno.

Inače, Halle je poznata po zdravom načinu života, čestom vježbanju i nevjerojatnoj liniji. Osim što ima savršeno isklesano tijelo, svojim vježbanjem želi motivirati svoje obožavatelje na zdraviji način života.

U filmu 'Žena mačka' iz 2004. bila je glavna zvijezda, iako film nije dobro prošao kod kritičara. Tvrde da je lik bio hiperseksualiziran, a Halle je za ulogu osvojila i 'Razzie' nagradu za najgoru glumicu, koju je s ponosom i preuzela.

