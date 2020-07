Žena 'napala' Adama, slala mu poruku: 'Sramotno si nepismen'

<p><strong>Adam Kromer</strong> (33) i <strong>Gordana Marelli</strong> (38), najpopularniji par iz showa 'Brak na prvu', nedavno se vratio s ljetovanja iz Omiša u Zagreb. I dok Goga uživa u trudnoći i traži pratitelje da joj pomognu oko imena za dječaka, Adam se posvetio treniranju. Par je u lipnju započeo zajednički život u novom stanu u Šestinama. Prije toga živjeli su kraće u Gordaninom stanu na Knežiji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Goga i Adam pripremaju se za bebu</strong></p><p>Adamovu obožavateljicu s Instagrama zanimalo je što on jede za doručak i večeru, na što joj je on odgovorio - 'pahuljice, te da kombinira piletinu s povrćem'. </p><p>Ubrzo se našla pratiteljica koja mu je poslala poruku da je nepismen. </p><p>- Da li vi sramotno popularni ste ustvari sramotno nepismeni? - napisala mu je aludirajući da je upit 'da li' napisao spojeno. No Adam joj nije ostao dužan.</p><p>- Da jesmo. Nepismeni smo. J*** što ćeš - odgovorio joj je. </p><p>Kromer je, prije no što je upoznao Gordanu i započeo ljubavnu vezu s njom, živio u Baranji, no sad se polako privikava na život u Zagrebu. Zajedno šetaju po gradu, idu u shopping, na piknik, a druže se i s ekipom iz 'Braka na prvu'.</p>