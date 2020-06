Adam i Goga proslavili ručkom i pjenušcem: 'Gotovo useljenje...'

Par zajedno živi u Zagrebu, a 'punom parom' pripremaju se za dolazak prinove u obitelj. Nakon što su 'sredili' stan, Gordana kupuje sve što će biti potrebno za njihovog budućeg sina

<p>Sudionici eksperimenta 'Brak na prvu' <strong>Adam Kromer </strong>(33) i <strong>Gordana Marelli </strong>(38) nestrpljivo iščekuju sina koji bi se trebao roditi ovog ljeta. Par je započeo zajednički život u novom stanu u Šestinama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Adamu nedostaje vinograd u Baranji</strong></p><p>Adam se na društvenim mrežama pohvalio kako je njihovo useljenje napokon gotovo. Tom prilikom su se on i Goga počastili ručkom i pjenušcem. Osim toga, za svoju je odabranicu Adam ubrao cvijeće kada je išao prošetati psa, a koje im sada krasi novi stan.</p><p>Par se uvelike priprema i za dolazak prinove u obitelj. Nedavno su otkrili spol bebe, no o imenu još ne govore.</p><p>- Smislila sam ja 15 imena za curicu... I sad smo u problemu. Tako da još razmišljamo - rekla je Goga nedavno. </p><p>Marelli 'punom parom' kupuje stvari za budućeg sina. Podijelila je sa svojim pratiteljima kako je kupila novu dudu, a sljedeće što je tražila je dječja sjedalica.</p><p>Kromer je, prije no što je upoznao Gordanu i započeo ljubavnu vezu s njom, živio u Baranji, no sad se polako privikava na život u Zagrebu. Zajedno šetaju po gradu, idu u shopping, na piknik, a druže se i s ekipom iz 'Braka na prvu'.</p><p>Gordana je u prvim mjesecima trudnoće i dalje vježbala, no u posljednje vrijeme morala je pauzirati s treninzima. </p><p>- Vježbala sam u trudnoći, ali sad ne mogu. Vježbanje će pričekati jesen i jedva čekam, ovako sam sva troma - govori. U trudnoći se dosad udebljala devet kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S BORISOM BLAŽINIĆEM: </strong></p><p> </p>