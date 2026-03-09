Slavna pjevačica Rihanna je bila doma sa svojom obitelji kada je nepoznata žena zapucala na njezinu kuću u Beverly Hillsu. Policija je ženu zadržala, a ispucala je oko 10 hitaca
Žena pucala na Rihanninu kuću!
Žena je u nedjelju ispalila brojne hitce u kuću pop glazbene zvijezde Rihanne u Beverly Hillsu, a jedan metak je prošao kroz zid kuće, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.
Los Angeles Times i NBC4 su citirajući glasnogovornika policije Los Angelesa izvijestili da su vlasti u nedjelju reagirale na pucnjavu koja se dogodila u oko 13 sati po lokalnom vremenu i zadržale 30-godišnju ženu koja je za to osumnjičena.
Policija Los Angelesa i predstavnik Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.
Rihanna je bila kod kuće, kao i njezin suprug te troje djece, ali nisu prijavljene ozljede, javlja Los Angeles Times, pozivajući se na izvor.
Novine su citirale policijsku radio komunikaciju koja je navela da je "otprilike 10 hitaca" ispaljeno iz vozila s druge strane ulice od ulaza u imanje
