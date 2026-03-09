Žena pucala na Rihanninu kuću!

Žena je u nedjelju ispalila brojne hitce u kuću pop glazbene zvijezde Rihanne u Beverly Hillsu, a jedan metak je prošao kroz zid kuće, izvijestili su u nedjelju lokalni mediji.

Los Angeles Times i NBC4 su citirajući glasnogovornika policije Los Angelesa izvijestili da su vlasti u nedjelju reagirale na pucnjavu koja se dogodila u oko 13 sati po lokalnom vremenu i zadržale 30-godišnju ženu koja je za to osumnjičena.

Foto: GUMU, PORJ

Policija Los Angelesa i predstavnik Rihanne nisu odmah odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Rihanna je bila kod kuće, kao i njezin suprug te troje djece, ali nisu prijavljene ozljede, javlja Los Angeles Times, pozivajući se na izvor.

Foto: Mario Anzuoni

Novine su citirale policijsku radio komunikaciju koja je navela da je "otprilike 10 hitaca" ispaljeno iz vozila s druge strane ulice od ulaza u imanje