'MORAŠ TO MALO ZAČINITI'

A$AP Rocky otkrio kako s RiRi održava iskru nakon troje djece

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
A$AP Rocky otkrio kako s RiRi održava iskru nakon troje djece
Foto: Doug Peters

Reper kaže da se veza ne smije zapustiti ni nakon što dođu djeca. On i Rihanna, iako imaju troje djece, i dalje pronalaze vrijeme jedno za drugo

Moraš to malo začiniti. Moraš i dalje izlaziti. Moraš i dalje biti prijatelj. Tako je nedavno reper A$AP Rocky u emisiji 'The Ebro Show' opisao kako on i Rihanna funkcioniraju otkad su postali roditelji. Trude se ne zapostaviti odnos, iako im se život u potpunosti promijenio. Druže se i pronalaze vrijeme jedno za drugo, iako danas imaju troje djece, sinove RZA-u (3) i Riota (2) te četveromjesečnu kćer Rocki Irish.

- Bacamo kockice. Igramo karte. Kužiš? Ona je varalica. Igramo Crazy Eights. Volim tu curu do smrti, čovječe. Moramo održavati taj svoj vibe jer ako ne, što onda radimo? - dodao je.

Foto: Doug Peters

Prošle godine se dotaknuo teme vjenčanja u intervjuu za ELLE. Tad su ga pitali zašto Rihannu često naziva svojom suprugom, a A$AP Rocky je odgovorio prilično nonšalantno: 'Kako znaš da već nisam njezin suprug?' Dodao je i da nikad javno ne bi potvrdio jesu li on i Rihanna zaručeni ili vjenčani.

Foto: Instagram

U razgovoru s voditeljem Ebrom Dardenom osvrnuo se i na to koliko ga je roditeljstvo promijenilo, posebno otkad je s Rihannom dobio kćer. 

- Čovječe, biti otac djevojčice učinilo me tako ranjivim. Ponovno sam rođen. Doduše, ima samo četiri mjeseca, ali kad me pogleda, Ebro, ja se jednostavno rastopim. Kužiš? Već sam zaljubljen u njezinu majku, pa se opet zaljubljujem - rekao je.

Foto: Instagram

To ga je iskustvo potaknulo da još više cijeni žene: 'Poštovanje prema ženama mi samo raste. Imam još više poštovanja prema majkama, prema svemu kroz što prolaze, promjenama koje njihovo tijelo doživi, a onda još dobiješ kćer. To je zapanjujuće'.

Foto: Sarah Meyssonnier

