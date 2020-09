Na njen odgovor smislio je niz \u0161ala:

Žena u Milijunašu nije znala za pjevača, on se počeo sprdati

Škotski kantautor Lewis Capaldi izdao je najprodavaniji album u Velikoj Britaniji 'Divinely Uninspired To A Hellish Extent', ali natjecateljica Clea to nije znala. Svojim je odgovorom nasmijala mnoge, pa i samog Lewisa

<p>Odgovor natjecateljice u britanskoj verziji kviza 'Tko želi biti milijunaš' postao je viralan. Učiteljica engleskog jezika, <strong>Clea Rawinsky</strong>, nije znala odgovor na pitanje tko je izdao najprodavaniji album u Velikoj Britaniji 'Divinely Uninspired To A Hellish Extent'. Iskoristila je džoker zovi, ali osoba koju je zvala nije joj bila od velike pomoći pa je uzela i džoker 'pola pola'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Natjecateljica sve nasmijala odgovorom</strong></p><p>Ostali su joj odgovori pod A i D, odnosno Robbie Williams i Lewis Capaldi. Clea je tada sve iznenadila, ali i dobro nasmijala odgovorom da ne zna tko je Lewis Capaldi. </p><p>- Ja i ne znam tko je Lewis Capaldi - uzviknula je. Voditelj <strong>Jeremy Clarkson </strong>(60) rekao je kako se nada da škotski kantautor gleda ovu epizodu. I gledao je. Nije dugo trebalo da se na Twitteru krene šaliti na svoj račun.</p><p><strong>Lewis Capaldi</strong> (23) najprije je promijenio svoje ime na Twitteru pa se sad zove 'Ja i ne znam tko je Lewis Capaldi', a onda je počeo dijeliti snimku Cleina odgovora s duhovitim primislima. </p><p>Pjevač je napisao 'Wow, ne mogu vjerovati da sam prodao milijun kopija mog albuma u Velikoj Britaniji ovaj tjedan, uspio sam.', a onda bi ispod te izjave stavio video u kojem Clea kaže da ona ne zna za njega. </p><p>Na njen odgovor smislio je niz šala:</p><p>- Ono kad sam mamuran i nisam se tuširao prije leta i netko me pita jesam li ja onaj za kojeg misle da jesam - pisao je pjevač i ponovno stavio Clein odgovor 'Ja i ne znam tko je Lewis Capaldi'. </p><p>Clea je kao svoj konačan odgovor izabrala onaj pod slovom D, Lewis Capaldi. S obzirom na to da je to točno, nastavila je s igrom u popularnom kvizu. </p>