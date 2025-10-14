Obavijesti

NIVES UPOZORAVA:

'Žene, pazite na svoje zdravlje, pregledajte se i čuvajte od te zloćudne bolesti koja prijeti'

Svjetski dan grudnjaka nema seksualizirani predznak, već je posvećen podizanju svijesti o važnosti zdravlja dojki, objasnila nam je Nives Celzijus

Nama ženama grudnjak je nužno zlo i izaziva taj neki miješani osjećaj ljubavi i mržnje, mislim da svaka od nas jedva dočeka da stigne u udobnost svoga doma i oslobodi se grudnjaka. No svjetski dan grudnjaka nema seksualizirani predznak, već je posvećen podizanju svijesti o važnosti zdravlja dojki, rekla nam je Nives Celzijus. Svjetski dan grudnjaka bio je u ponedjeljak.

- Prigodno se obilježava u listopadu, mjesecu koji je posvećen borbi protiv raka dojke te samim tim još jedan je dodatni podsjetnik nama ženama za samopregled ili pregled u svrhu prevencije od te zloćudne bolesti. Na pregledu sam bila ovo ljeto. Žene, čuvajte zdravlje - poručila je Nives. 

Inače, Dan bez grudnjaka posvećen je oslobađanju od društvenih normi, udobnosti i samopouzdanju žena. Iako je ideja nastala s ciljem podizanja svijesti o zdravlju dojki, sve više žena koristi ovaj dan i kao priliku da pokaže prihvaćanje svog tijela i da iskaže osobni stil bez kompromisa.

Osim toga, na Instagramu pod hashtagom #nobraday žene objavljuju fotografije bez grudnjaka kako bi podsjetile na važnost samopregleda i ranog otkrivanja raka dojke.

Na Dan bez grudnjaka savjetuje se napraviti samopregled. Najbolje je samopregled napraviti tijekom tuširanja pipanjem dojki, pazuha, područja ispod i iznad ključne kosti i donjeg dijela vrata.

