Obavijesti

Galerija

Komentari 114
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
Domaća kazališna, televizijska i filmska glumica Ana Begić Tahiri na svom je Instagramu podijelila kako izgleda njezina beauty rutina. | Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
1/54
Domaća kazališna, televizijska i filmska glumica Ana Begić Tahiri na svom je Instagramu podijelila kako izgleda njezina beauty rutina. | Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Komentari 114

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026