Žestoke orgije odnijele su život mlade glumice Virginije Rappe: Silovatelj dječjeg lica se izvukao

Moćnici već stotinu godina nude uloge, ali zato traže usluge preko kreveta... Arbucklea su od optužbi branili Charlie Chaplin, kao i veliki Buster Keaton...

<p>Kad se prije tri godine otvorila tema seksualnih zlostavljanja glumica u Hollywoodu, mnogi su odmahnuli rukom i rekli da to nije ništa novo i da se to događa otkad je filma i industrije. Bila je to javna tajna koja se prešutno odobravala cijelo jedno stoljeće, sve dok svoje priče nisu ispričale zvijezde popu<strong>t Charlize Theron, Reese Witherspoon, Jane Fonda...</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ugledni američki lingvist i kolumnist <strong>Ben Zimmer </strong>u magazinu The Atlantic odmah je napisao tekst u kojem je podsjetio na metonim “casting couch” – kauč za kasting, koji se u Americi već sto godina koristi u svakodnevnom govoru. Komad namještaja koji je nekoć bio u svakom uredu, najprije brodvejskih, a poslije i holivudskih producenata, postao je sinonim za izopačenu politiku šoubiznisa prema kojoj su moćni muškarci ucjenjivali mlade glumice seksualnim uslugama u zamjenu za uloge u predstavama i filmovima. Sve je počelo na Broadwayu u uredu<strong> Leea Shuberta. </strong>Najstariji od tri brata koji su utemeljitelji slavne njujorške kazališne četvrti imao je elegantno namješten ured u koji bi dovodili već afirmirane glumačke zvijezde, a susjedna, spartanski uređena soba, u kojoj je bio samo kauč, bila je rezervirana za kastinge mladih glumica kojima bi Shubert određivao sudbinu...</p><p>A sudbina im je ovisila isključivo o tome hoće li spavati s njim. Opisao je to<strong> Foster Hirsch</strong> u knjizi ‘Dječaci iz Sirakuze: Kazališno carstvo Shubertovih’.</p><p>- Ako niste spavali s njima, niste dobili ulogu. Shubertovi su vodili javnu kuću, a ne kazališnu produkciju. Neka me tuže, ali to je tako - ispričala je mnogo godina kasnije plesačica <strong>Agnes de Mille</strong>. Kad se pokrenula filmska industrija, ovakav “poslovni model” samo se preselio s istočne na zapadnu obalu – u Hollywood. Prvi skandal koji je dospio u javnost datira iz davne 1921. godine, a glavni akter bio je tad slavni redatelj, scenarist i glumac nijemog filma Roscoe Arbuckle. Zbog debljine zvali su ga<strong> Fatty Arbuckle</strong> i bio je doista velika zvijezda. Sve do 5. rujna 1921. Tog dana odlučio je predahnuti od napornih snimanja, a dan ranije dogodila mu se i nesvakidašnja nezgoda.</p><p>Odveo je svoj luksuzni automobil Pierce-Arrow na servis i zabunom sjeo na krpu koju su serviseri ostavili na sjedalu. Bila je natopljena kiselinom koja mu je preko hlača probila do stražnjice i zaradio je opekline drugog stupnja. S dvojicom prijatelja - <strong>Lowellom Shermanom</strong> i<strong> Fredom Fishbackom</strong> - odvezao se u San Francisco. U hotelu St. Francis zakupili su tri apartmana. Broj 1219 za njega i Fishbacka, broj 1221 za Shermana i 1220 za razuzdanu zabavu. U apartman su pozvali nekoliko žena, među kojima se našla i glumica, tada 26-godišnja<strong> Virginia Rappe</strong>. Idući dan pozvali su hotelskog liječnika da je pregleda jer joj je zdravstveno stanje bilo vrlo loše. Liječnik je zaključio da je to samo posljedica opijanja i dao joj je injekciju morfija – tad vrlo popularnog lijeka protiv svih tegoba. Budući da joj se stanje nije poboljšalo ni nakon dva dana, odveli su je u bolnicu, gdje je na kraju i umrla.</p><p>Skandal se najprije pokušao zataškati tako što su u bolesnički karton upisali da je patila od kroničnog cistitisa te da je alkohol pogoršao bolest. Uostalom, imala je već reputaciju djevojke koja je voljela zabave i opijanja, pa se govorilo da je već imala nekoliko abortusa. No bolnička dokumentacija potvrdila je suprotno – nikad prije nije bila trudna niti je imala pobačaj. A onda je njezina kolegica <strong>Bambina Maude Delmont</strong> izjavila da je te noći Virginiju silovao Arbuckle. Policija je u zapisnik upisala da je umrla od upale potrbušnice zbog puknuća mokraćnog mjehura, do čega je došlo zbog silovanja i teškog Arbuckleova tijela. Arbuckle je uhićen i krenulo je dugogodišnje suđenje koje se tri puta obnavljalo zbog oprečnih svjedočenja. Jedni su tvrdili da je Virginijina kolegica Bambina Maude Delmont samo htjela izvući novac u zamjenu za šutnju, drugi su tvrdili da je Arbuckle najdivniji čovjek na svijetu koji ne bi mrava zgazio.</p><p>Čelnici Arbuckleova Paramount studija shvatili su da će osudom zvijezde izgubiti velik novac, pa su naredili svim glumcima da u javnosti brane njihova glumca. Tako je i Charlie Chaplin izjavio kako je “siguran da Roscoe nema nikakve veze sa silovanjem jer da nije takav čovjek”. Uz njega je stala još jedna holivudska zvijezda – Buster Keaton. Nakon trećeg ročišta Arbuckle je oslobođen, svih 12 sudaca i porotnika mu se ispričalo i ponosno s njim fotografiralo. Ipak, Arbuckleova karijera je bila gotova. Morao je promijeniti ime i kasnije je radio kao redatelj pod pseudonimom William Goodrich.</p><p><em>U drugom dijelu serijala čitajte o rastu seksualnog zlostavljanja tijekom ‘60-ih i ‘70-ih godina u Hollywoodu...</em></p>