Žiri, Frano i publika rasplakali su se na nastup djece iz Novske: 'Moram uzeti minutu, smiriti se'

Još jedna epizoda 'Supertalenta' počela je nastupom koji nikoga nije ostavio ravnodušnim, onaj djece iz Osnovne škole Novska. U 'Supertalent' ih je pozvao Davor Bilman, a prije nego što su nastupili, prikazan je i prilog o njegovom posjetu školi.

- Kad je Davor došao, oni su zapravo zanijemili i zapravo smo kasnije to sve morali probaviti i o tome svemu porazgovarati. Što je to sve zapravo i zašto je on došao - rekla je Ivana Ćelar, učiteljica i defektologinja učenika s teškoćama u razvoju.

- Imamo učenika s različitim teškoćama, imamo učenika s teškoćama sluha, svakako je bilo izazovno i komunikacija je ono što mi učimo jedni od drugih svaki dan i kako je svima lakše, prilagođavamo se jedni drugima. Ta naša dječica koliko god da imaju teškoća, i oni zapravo mogu, samo treba malo više napora, ali nama je zapravo svaki jedan mali korak, jedan veliki korak. Najveća nagrada našeg posla je svakako smiješak i zadovoljstvo ove djece - poručila je učiteljica.

Foto: Nova Tv

Svoju točku su djeca najavila žiriju kao iznenađenje, a zatim su izveli emotivnu predstavu o različitostima među djecom. Martina je tijekom izvedbe dobila maramice, Maja je također zaplakala, a emocije nisu skrivali ni Davor ni Fabijan. Emotivna je bila i publika, a suze je brisao i Frano.

Foto: Nova Tv

Žiri je na kraju točke ustao.

- Prije svega, Davore, moram priznati da nisi mogao bolju točku izabrati. Ja vidim da ste vi toliko svi veseli i sretni, ja sebi moram samo uzeti minutu da se malo smirim zbog ovih suza. Mi smo stvarno sretni što se vi došli. Prva rečenica je već bila kritična, 'ja sam samo htio biti običan', ne mogu pričati, zaista - rekla je Maja u suzama.

Foto: Nova Tv

- Vi ste došli u zadnje pore naših tijela, mislim da smo svi malo u šoku. Jako smo sretni što ste došli. Nikad sretniji nismo bili za ovim stolom - rekao je Fabijan.

Foto: Nova Tv

- Ja ću vam u ime svih njih reći, dragi moji, svi vi ste, svaki od vas, NE OBIČNI - zaključio je Davor, a ekipa je prošla dalje s četiri DA.

POGLEDAJTE NASTUP: