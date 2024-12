Žiri showa 'The Voice Kids' za 24sata: 'Svako dijete sa sobom donosi jednu posebnu priču...'

Malo nas dijeli od prvoga hrvatskog 'The Voice Kidsa'. Stiglo je više od 1000 prijava djece u dobi od 8 do 14 godina, a nakon dva kruga priliku da stanu ispred četiri mentora i publiku imat će njih 81. Najmlađem natjecatelju je osam godina i pet mjeseci, a najstariji ima 14 godina i sedam mjeseci. Glavna nagrada je izdavački ugovor za snimanje pjesme s Universal Music Groupom i obiteljsko putovanje koje će osigurati HRT. Bit će devet emisija, od kojih pet audicija, dvije emisije troboja, polufinale i finale koje će ići uživo.

Djeca stižu u pratnji roditelja i najbližih, a u prvih pet emisija iskrenom emocijom pokušat će se izboriti za početak svoga glazbenog sna. U tome će im pomoći mentori, čija uloga neće biti laka. Uz Ivanu Vannu Vrdoljak (54) i Davora Gopca (60), koji su iskustvo stjecali u "velikom" The Voiceu, u mentorske stolce prvi će put sjesti Mia Dimšić (32) i Marko Tolja (40).

Gobac: 'Imam već nekoliko favorita'

- Puno mi je lakše raditi s djecom. Mislio sam da će mentoriranje biti teže i osjetljivije, ali baš je veselo. Djeca su otvorena, vesela i baš se zabavljamo. Crtamo, pjevamo i plešemo - priznaje Gobac te dodaje da nije bilo lako odlučiti koga poslati kući.

- Djeca vrlo brzo uče i zaista su pametni. Svi su talentirani, a oni odabrani zaista su odlični. Svi smo se suočili s teškim odlukama, koga pustiti, a koga ne. Nažalost, takva su pravila showa. U prvom krugu ih je puno ispalo - ističe frontmen Psihomodo popa. Ima već nekoliko favorita.

- Impresioniralo me svako drugo dijete. Ne mogu reći da u njima prepoznajem sebe jer u moje doba nisu postojala snimanja, odnosno emisije u koje me mama vodila pjevati - smije se Gobac. Zabavno mu je i s kolegama.

Koncert grupe Psihomodopop povodom 40 godina karijere u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Tolja i Mia su super i mislim da su se dobro snašli. Imaju super spiku. Vrlo su simpatični, a s Vannom se već dobro znam - dodaje pjevač. Nije mu teško balansirati između privatnih i poslovnih obveza.

Vanna: 'Treba imati više strpljenja i razumijevanja'

- Volim spavati, to mi je super. Opuštam se i slikajući, iako to sad nisam već par mjeseci. Jedino sam sad crtao djeci u 'Voiceu' po tekstovima - kaže duhoviti Gobac. Njegova kolegica Vanna, koja se ovih dana opušta uz Ligu prvaka, vjeruje kako će "The Voice Kids, Hrvatska" privući mnoge obitelji pred ekran.

- Mislim da je show odličan, vrlo pozitivan, obiteljski, afirmacijski. Ideja i cijela koncepcija se bazira na tome da moramo pružiti podršku svakom djetetu koje se odluči pokazati svoj talent javno, pred svima, bez straha od osude ili negativnih komentara. Svako dijete sa sobom nosi posebnu priču, karakteristike svoje obitelji i odgoja, svoga kraja i zato je taj show vrlo emotivan - ističe Vanna pa nastavlja: "Izuzetno je teško birati tko prolazi dalje. Koliko god sami sebi i drugima ponavljali da je ovo igra na ispadanje, to ne umanjuje težinu koju svaki od nas mentora osjeća prije odluke. Svi se poslije preispitujemo, komentiramo, a često nas i događaji u 'The Voiceu' bude noću. Razlike između 9-godišnjih glasova i onih 14-godišnjih djevojčica su nekad ogromne. No to ne znači da ako netko još pjeva dječje ne vrijedi jednako kao i netko tko je već korak do odraslog pjevanja". Za mentoriranje djece, kaže, trebati imati više strpljenja i razumijevanja. Treba se podjednako šaliti, kao i biti ozbiljan.

- Često se na probama smijemo, pričamo o njihovima dogodovštinama ili situacijama iz škole, a sve kako bismo napravili uvod u to da nešto moramo i naučiti o interpretaciji i pjevanju. Kod nekih uspije od prve, a kod nekih moramo naći lukaviji pristup. Meni je to izazovnije nego rad s odraslima - priznaje Koprivničanka. Već je u prvim emisijama vidjela nekoliko zaista impresivnih izvedbi.

Šibenik: Vanna održala koncert na tvrđavi sv. Mihovila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- Svatko od nas u svom timu ima potencijalnog favorita, ali to ništa ne znači, znam to iz iskustva. Meni je uvijek izazov potruditi se oko ljudi koji do kraja nisu svjesni svog potencijala, ali uvijek nekako dajem najteže zadatke onim najtalentiranijima jer oni to mogu - ističe te dodaje kako u nekim natjecateljima prepoznaje i sebe.

- U svojim dječjim počecima nisam ni izbliza imala takve prilike niti sam mogla imati situaciju da se o meni netko profesionalno brine, vodi računa ili provodi svoje vrijeme učeći me pjevačkim trikovima, radi jedan na jedan ili nešto tome slično. Bila sam itekako odrasla kad sam se izborila za svoju priliku, bez mentoriranja - prisjeća se pjevačica. Nove mentore cijeni kao autore i interpretatore.

Mia Dimšić: 'Nije mi bilo svejedno'

- Volim s njima provoditi vrijeme na HTV-u, kao i s Gopcem, naravno. Ponekad im prišapnem neki savjet, ali više tehničke prirode, tek toliko da se bolje snađu ili da im neki postupak bude manje težak ili stresan. Odlično su se snašli i njihovi timovi odlično rade. Ne bi me čudilo da u svojim timovima imaju prvog pobjednika dječjeg 'The Voicea' - dodaje. Iako je "The Voice Kids, Hrvatska" za Miju Dimšić nepoznato iskustvo, u njemu uživa od prvog dana.

- Nikad nisam sebe zamišljala ni vidjela kao mentora, ali kad sam dobila poziv, intuicija mi je govorila da je vrijeme da se maknem iz zone komfora i isprobam ulogu koju dosad nisam. Nije uzalud rečenica da se život događa izvan zone komfora. Imam osjećaj da sam u samo nekoliko mjeseci kroz ovaj show pomaknula puno svojih granica i toliko toga naučila - otkriva Osječanka. Nova uloga donijela joj je ringišpil emocija.

- Nije mi bilo svejedno prvi dan snimanja' 'blind' audicija. Ne sjećam se kad sam zadnji put imala takvu tremu, ali se to brzo rasplinulo kad smo sjeli u stolice i počeli slušati kandidate. Ima toliko talentirane djece da na trenutke zaboraviš da si u talent showu i samo slušaš i nekritički uživaš u izvedbi - priznaje. U svemu su joj pomogli ostali mentori.

Zagreb: Osječka kantautorica Mia Dimšić održala koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Mislim da bolju ekipu nisam mogla poželjeti. Marko Tolja mi je godinama prijatelj pa se u svemu razumijemo, a Vanna i Gobac su nam oboma pomogli - kaže. Ni Miji nije bilo lako izabrati 12 kandidata za svoj tim.

- Jer je to faza natjecanja u kojoj su ta djeca već itekako probrana i tu više nema loših pjevača. Stvarno su u pitanju nijanse, tajming, emocija trenutka i još sto faktora na koje nitko ne može utjecati. Ljudi smo, nismo roboti i sigurno su nam i promaknula neka jako talentirana djeca, ali nema smisla oko toga si stvarati pritisak. Svi smo slušali najbolje što smo mogli i pokušali osjetiti. Ne samo tko dobro pjeva nego i tko bi publici mogao biti zanimljiv do kraja natjecanja. Davali smo sve od sebe da djecu koja taj dan nisu prošla utješimo, popričamo s njima ili nešto zajedno zasviramo i najvažnije nam je bilo da oni, bez obzira na rezultat, s te pozornice odu s lijepom uspomenom - objašnjava pjevačica te dodaje kako u svakome natjecatelju prepoznaje neki dio sebe.

- U svakom od njih prepoznajem dio sebe i to kako djeca nepogrešivo reflektiraju nas odrasle beskrajno mi je fascinantno. Kad ne pjevamo, uživam u razgovoru s njima jer, iako toga nisu ni svjesni, iz njihovih usta često izađu biseri zbog kojih se i ti kao tobože izgrađena osoba zapitaš. Volim im naglasiti da ja u njihovim godinama nisam ni prošla dalje gotovo ni na jednoj audiciji na koju sam se prijavila i nikad nisam došla do ovako ozbiljne faze kao oni, ali to ipak nije značilo da neću postati pjevačica - zaključuje Mia.