Počinje prvi hrvatski 'The Voice Kids': Otkrivamo tko su mentori

U studijima Hrvatske radiotelevizije počelo je snimanje jednog sasvim posebnog glazbenog putovanja, čija će se prva sezona prikazivati od 21. prosinca 2024. do 15. veljače 2025. Za novi show "The Voice Kids Hrvatska" stiglo je više od 1000 prijava djece u dobi od 8 do 14 godina, a nakon dva kruga svoju priliku da stanu ispred četiri mentora i publiku imat će njih 81.

Najmlađem natjecatelju je osam godina i pet mjeseci, dok najstariji ima 14 godina i sedam mjeseci, a glavna nagrada je izdavački ugovor za snimanje singla s Universal Music Groupom i obiteljsko putovanje koje će osigurati HRT. Sveukupno će biti devet emisija, od kojih su pet audicije, dvije emisije troboja, jedno polufinale i finale koje će ići uživo.

Foto: Dinko Cepak/HRT

No to su samo "dosadne brojke" jer se iza njih kriju emocije, talenti, mukotrpan rad, smijeh i suze, koji će izazvati brojne reakcije, kako gledatelja, tako stručnog žirija. Stižu u pratnji roditelja i najbližih, a u prvih pet emisija svi oni će potražiti svoje mjesto na ovom glazbenom putovanju. Svojom neposrednošću i talentom podsjetit će gledatelje na ono najvažnije, a to su podrška, ljubav, obitelj i prijateljstvo. Svojom čistom i iskrenom emocijom pokušat će se izboriti za početak svojega glazbenog sna. U tome će im pomoći mentori, čija uloga neće biti nimalo laka.

Foto: Dinko Cepak/HRT

U ovoj prvoj sezoni tu su dvoje dobro nam poznatih u ovim ulogama - vokalna perfekcionistica, diva glazbene scene Vanna (54) te jedan i jedini, vječno zaigrani Davor Gobac (60).

- Moram priznati da mi se čini da mi je puno lakše raditi s djecom nego s odraslima, nekako je puno više 'light atmosfera' i klinci su genijalni - istaknuo je Gobac.

Njima se u mentorskim stolcima pridružuju sasvim svoja i posebna kantautorica i pjevačica Mia Dimšić (32) te vokalni maestro Marko Tolja (40).

Pobjednica Dore iz 2022. prvi će put ikad komentirati nečije pjevanje u nekom showu.

Foto: Dinko Cepak/HRT

- Prepoznajem djelić sebe u svima njima jer sam i ja kao mala željela stati na pozornicu i biti pjevačica. Ovo lijepo i izazovno putovanje, za sve nas, je počelo - rekla je Mia o tome kako je doživjela prva snimanja.

Tolja je česti gost na Prisavlju u mnogim projektima državne televizije, a posljednjih nekoliko sezona gledatelji su ga imali prilike gledati u emisiji "Zvijezde pjevaju", gdje je bio član žirija.

Foto: Dinko Cepak/HRT

- Biti mentor u prvom 'The Voice Kids Hrvatska' je prekrasno i moram reći puno teže nego što sam mislio, ali sretan sam da imamo ovako talentirane 'klince' - dodao je Tolja, a da je izazov velik s njim se složila i Vanna.

- Probat ću se prisjetiti i podsjetiti na svoju učiteljicu iz osnovne škole koju sam jako voljela i koja nam je uspjela na svoj način predočiti i naučiti nas što i kako moramo prihvatiti i naučiti u glazbi na jedan svoj i poseban način - rekla je Vanna.

Foto: Dinko Cepak/HRT

Članovi žirija su otkrili kako su tijekom snimanja audicija i sastavljanja svojih timova, u kojem će svaki imati dvanaestero djece, odnosno pjevača, prolazili kroz brojne emotivne situacije, pokušali svakom djetetu, bez obzira na prolazak, dati dio sebe savjetom.

Voditelji su, dobro nam znani “The Voice” veterani, Iva Šulentić (41) i Ivan Vukušić (43), a svi se slažu da je ovo jedna potpuno nova uloga puna izazova i odgovornosti.

Foto: Dinko Cepak/HRT