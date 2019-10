Živio je sa štakorima, odrastao u kultu gdje je incest poželjan

Poznat kao kontroverzan glumac - istodobno je hvaljen kao majstor svog zanata (osvojio je Grammy i Zlatni globus za Walk the Line), ali i posramljen zbog lažiranja mentalne bolesti za svoj lažni dokumentarac I'm still here, Joaquin Phoenix svakako je neobičan lik. Međutim, njegova kontroverzna priroda ne iznenađuje s obzirom na njegovu šokantnu obiteljsku povijest i odgoj.

Rođen 28. listopada 1974., Joaquin je počeo glumiti još kao dijete, a već je tada pokazao sposobnost portretiranja međusobno vrlo različitih likova. Počeo je glumiti u reklamama i televizijskim serijama te je sa sedam godina sa svojim pokojnim bratom Riverom odigrao prvu ulogu u 'Seven Brides for Seven Brothers'.

Godine 1986., s deset godina, dobio je ulogu u filmu Spacecamp, a 1987. je glumio u Russkies uz svoju sestru Summer i Carole King. U filmu Rona Howarda "Roditelji" iz 1989. godine dobio je ulogu adolescenta, sina Dianne Wiest.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Stvoren za istraumatizirane likove jer je i sam takav

Glumac je tijekom 36 godina karijere odigrao brojne poremećene likove, od zlokobnog rimskog cara Komoda do ratnog veterana opsjednutog seksom u drami 'Gospodar' i najnovije uloge u hitu Joker. Odlično utjelovljuje traumatizirane likove jer je i sam bio traumatiziran, rekao je svojedobno holivudski redatelj za glumca Joaquina Phoenixa. Privlače ga baš problematični filmski karakteri zbog njegove tužne i tragične prošlost. Glumac je odrastao u seks kultu, a mlađi brat River preminuo je pred njim u 23. godini života.

Poticali ih na seks

- Nitko s takvom prošlosti ne može ispasti normalan - komentirao je redatelj Joaquinov život. Glumčevi roditelji John (71) i Arlyn Bottom (73) upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Oboje su bili 'slobodnog duha' i skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk religioznog kulta 'Božja djeca', piše Ranker.

Djecu u dobi od tri godine i više poticalo se da se igraju s roditeljima i drugim odraslima na seksualan način. Još je veći naglasak stavljen na to da se tako igraju s drugom djecom, stimulirajući seksualno jedni druge, istražujući seksualnost prije spavanja, a nakon večernje molitve

Supružnici su promijenili svoja imena u religioznije varijante Jochebed i Amram te su dobili petoro djece, svako od njih se rodilo u drugoj državi. Joaquin se rodio u Portoriku, a ima sestre Rain (45) čije ime znači kiša i rodila se u Teksasu, Liberty (42) čije ime znači sloboda i rođena je u Venezueli te Summer (39) čije ime se prevodi kao ljeto te se rodila na Floridi. Joaquin je bio srednje dijete, a njegov je brat River kasnije izjavio "volio bih da nisam izgubio djevičanstvo s četiri godine, da sam pričekao s time."

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Živjeli sa štakorima bez WC-a

Obitelj se još prezivala Bottom kad su se preselili u teksaški Crockett da bi postali punopravni članovi kulta, no ubrzo su se preselili u San Juan u Portoriku. Tamo su praktički prosili na ulici i živjeli na rubu egzistencije, a spavali su u šupi prepunoj štakora. Nisu čak imali ni vlastiti WC.

Joaquinovi roditelji su postali sumnjičavi oko nauka kulta kada je on imao tri godine i odlučili su ga ubrzo napustiti. Njihove brige su se pokazale opravdanim kada je procurila informacija da vođe 'Božje djece' potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Arlyn Phoenix shvatila je što se zapravo događa kad su vođe kulta zapovjedile da bi žene trebale koristit seks kao mamac za vojačenje drugih članova. Kad je Joaquin Phoenix imao tri godine, obitelj je napustila kult i preselila se na periferiju Caracasa. Unatoč promjeni lokacije, oni su i dalje živjeli bijedi - u prljavoj, opustošenoj kolibi na plaži. No, iz kulta ih nisu htjeli samo tako "pustiti", a konačno su ih se riješili kad su se sakrili na teretni brod koji je prevozio igračke u SAD.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Novi život

On ih je doveo na Floridu, gdje su po dolasku odmah promijenili svoje prezime iz Bottom u Phoenix, što je trebalo simbolizirati novi početak njihovih života, a trebali su se uzdići iz nevolja poput ptice "feniks".

- Kult je kriv za to, a mislim da su moji roditelji nevini. Oni su vjerovali u religiozni dio 'Božje djece', ali to većina ljudi ne vidi na taj način - rekao je glumac. Dodao je kako su njegovi roditelji bili uvjereni da su pronašli zajednicu koja dijeli njihove ideale, a kada su shvatili da nije tako, odmah su ga napustili. Nakon što su otišli iz kulta, Phoenix i njegova obitelj nije imala nikakve prihode i jedva je preživljavala.

Joaquin , koji je nakratko promijenio ime u Leaf ('List'), i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom i sestrom Rain morao prositi na ulici. No ubrzo ih je primijetio agent za talente i dogovorio im je angažmane u reklamama i serijama. Joaquin je prvu veću ulogu dobio u seriji 'The Riddle of Dyslexia' s Riverom.

Nekoliko godina kasnije glumac je utjelovio povučenog tinejdžera i nećaka liku kojeg je tumačio Steve Martin (73) u komediji 'Roditelji'. Publika i kritičari su odlično reagirali na film, koji je diljem svijeta prikupio zaradu od 95 milijuna funti (oko 790 milijuna kuna), a Joaquin je ubrzo proglašen dječjom zvijezdom. Ipak, njegov brat River je bio veća zvijezda nakon što je utjelovio mladog Indianu Jonesa u filmskom hitu 'Indiana Jones i posljednji križarski pohod'. Usto je bio nominiran za nagradu Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca za ulogu 'Running on Empty'. Ipak, River je nakon ranih životnih iskustava sa seksom navodno postao opsjednut njime.

- Seks je bio jedino o čemu sam razmišljao - rekao je Rolling Stoneu. Živio je u celibatu u dobi od 10 do 14 godina, ali je odlučio izgubiti "drugo djevičanstvo" (ono koje nije bilo povezano s kultom), kad je imao 15 godina. Za to je tražio dopuštenje od svojih roditelja, a oni su mu doslovno napravili šator na dvorištu kako bi mogao uživati u tome.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Brat mu umro pred očima

Dok je River uživao u glumačkim uspjesima, Joaquinu je 'život pod reflektorima' postao pretežak. Odlučio je pauzirati karijeru i putovati po Južnoj Americi. Četiri godine je uživao u privatnosti svog života, a čim se vratio u Los Angeles ponovno je bio 'pod povećalom'. Njegov brat River se uz glumu posvetio i glazbi, a 30 listopada 1993. nastupao je u zloglasnom noćnom klubu The Viper Room u zapadnom dijelu Hollywooda.

Njegova tadašnja djevojka Samantha Mathis ispričala je što se dogodilo te kobne noći - kad je River umro njoj i Joaquinu pred očima.

Foto: Screenshot

Naime, te večeri su ona, River i njegov brat Joaquin te sestra Rain (45) otišli u noćni klub Viper Room koji je u vlasništvu glumca Johnnyja Deppa (55). Prvotno su došli ostaviti njegovog mlađeg brata i sestru u klubu, ali je River promijenio taj plan. Rekao je Samanthi da neki ljudi žele da svira s njim i pitao ju je je li to u redu. Samantha je htjela odmah ići kući, ali je ipak ostala u Vipper Roomu s njima.

- Znala sam da nešto nije bilo u redu te noći. Nešto nisam mogla razumjeti. Nisam vidjela da je netko uzimao droge, ali on je bio nadrogiran na način koji mi je stvarao veliku nelagodu - rekla je Riverova tadašnja djevojka.

- Četrdeset i pet minuta kasnije, bio je mrtav - rekla je uplakana Samantha. Iako je mrzio klišeje, umro je kao u holivudskim filmovima. Organizam mu nije mogao podnijeti toliku količinu kokaina i heroina. Srušio se na pod, grčio i povraćao. Kada ga je Joaquin vidio, nije znao reći je li mrtav ili živ. Naposljetku, liječnici su Rivera proglasili mrtvim 31. listopada 1993. u 1.51. Službeni uzrok smrti bio je srčani udar uzrokovan predoziranjem kokainom i heroinom.

- Blizu sam toga da prihvatim Riverovu smrt. Neću reći da to razumijem jer to je nešto nikada neću moći razumjeti. Jedino mogu prihvatiti njegovu smrt - rekao je svojedobno Phoenix. Dvije godine nakon bratove smrti, Joaquin se vratio glumi, no uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Povratak na stazu slave

Njegov povratnički film je bio 'To Die For' u kojem je utjelovio poremećenog, mladog muškarca Jimmyja kojeg zavede žena, koju tumači Nicole Kidman (51), da bi ubio nekog za nju. Redatelj koji je surađivao s Joaquinom je rekao da on bira neobične uloge kako bi mogao postati netko drugi i da ne bi nalikovao sebi.

- Bolje mu ide biti nekakav drugačiji lik nego on sam, sličan sebi u stvarnom životu. Smatra se dosadnim - ispričao je. Phoenix za razliku od većina svojih kolega voli ljubavni život držati u privatnosti, a trenutno je u vezi s glumicom Rooney Marom (33). Izbjegava tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvijezde i u otmjene restorane te je vegan i jede isključivo povrće i voće iz svog vrta.

Joaquin živi u stanu vrijednom 1.3 milijuna funti u Los Angelesu te posjeduje nekoliko nekretnina s glumcem Caseyjem Affleckom, koji je bio u braku s njegovom sestrom Summer. Raspad tog braka popratile su glasine o seksualnom zlostavljanju.

- Ima uzak krug prijatelja. Ne može puno ljudi doprijeti do njega i to mu se sviđa - rekao je Phoenixov prijatelj. Joaquin je nekoliko puta uzimao pauzu od glume jer mu smeta gubitak privatnosti i prevelika pozornost medija i fanova. Glumac je 2005. otišao na odvikavanje od alkohola nakon što je završio film 'Walking The Line'.



- Bio sam tamo jer sam postao svjestan svog opijanja. Oslanjao sam se na alkohol da će mi pomoći da se osjećam u redu - rekao je Joaquin nakon liječenja. Glumac je ponovno zabrinuo javnost 2008. nakon što je nestao s promocije filma 'Two Lovers' i ostavio svoju kolegicu Gwyneth Paltrow (46) da sve odradi sama.

Foto: YouTube

Njemački režiser mu spasio život

U siječnju 2006. vozio se Hollywood Hillsom kad mu je automobil sletio s ceste. U automobilu iza njega bio je poznati redatelj Werner Herzog, koji je brzo skočio u pomoć. Phoenixov automobil otkotrljao se s litice, a Phoenix je bio ozlijeđen i dezorijentiran. Herzog mu je pomogao da se izvuče i zaustavio ga je da zapali cigaretu u blizini iscurenog goriva. "Rekao sam mu: 'Čovječe, opusti se", prisjetio se Herzog 2017. godine. Herzog je zajedno s nekoliko prolaznika pričekao da po Phoenixa dođe hitna pomoć. Poželio postati reper Zadnju pauzu Joaquin je imao 2009. kada je odlučio postati reper. Pojavio se u emisiji Davida Lettermana (71) i rekao da ide u mirovinu i neće više glumiti, a tijekom intervjua je cijelo vrijeme mumljao.

Poželio postati reper

Zadnju pauzu Joaquin je imao 2009. kada je odlučio postati reper. Pojavio se u emisiji Davida Lettermana (71) i rekao da ide u mirovinu i neće više glumiti, a tijekom intervjua je cijelo vrijeme mumljao.



- To je bilo razdoblje kada sam htio van. Želio sam natrag svoj život - objasnio je godinu kasnije svoju izjavu kada se vratio glumi. Redatelj James Gray, koji poznaje Phoenixa skoro 20 godina i radio je s njime na četiri filma, kaže kako je 'jedan od najmanje podmitljivih ljudi koje poznate i nimalo površan'.

- Mari za posao i ostala ljudska bića, a ne za medijsku pozornost - zaključio je. Film 'Joker', koji je Joaquin snimio naveo ga je da drastično smršavi.

- Sad mi je taj osjećaj gladi poznat, pa ga zanemarim. Zapravo sam za prvu ulogu dobio osam kilograma prije nego sam počeo mršaviti jer sam znao da ću uskoro na dijetu i jeo sam sve što sam znao da neću smjeti. To je bilo glupo - objasnio je glumac prva iskustva s mršavljenjem. Istaknuo je kako je grozno mršaviti jer se sve okreće oko hrane i to je usamljena aktivnost.



POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: