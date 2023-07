Živjela je na socijali, Potter joj je donio milijune, a optužbe da je transfobna zamalo je uništile

J.K.Rowling, autorica best seller knjiga o Harry Potteru koji su joj donijeli slavu i milijune, danas slavi 58. rođendan.

Rođena je kao Joanne Rowling u gradiću Yate. Otac Peter je po zanimaju bio inženjer, a majka Anne znanstvena tehničarka. Iako ima diplomu iz francuske književnosti, završetkom studija preselila se u Portugal gdje je poučavala engleski kao strani jezik.

Za Portugalca Jorgea Arantesa udala se 1992. godine i dobili su kćer Jessicu Arantes (30). Zbog nesuglasica u braku, par se ubrzo rastao i Joanne je uzela kćer i vratila se u Britaniju, živeći kratko kod svoje starije sestre u Škotskoj.

Foto: NEIL HALL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U tom razdoblju Joanne je ostala bez majke i bez posla, što ju je inspiriralo za jednu najčarobniju priču ikad napisanu. Jedne noći, kad nije mogla spavati dobila je ideju za priču o dječaku koji pohađa školu čarobnjaštva.

Prvu knjigu 'Harry Potter i Kamen mudraca' napisala je 1997. godine. Joanne je tada odlučila uzeti umjetničko ime J.K., vjerovala je da muški pisci bolje prolaze i da je tim inicijalima teško shvatiti je li pisac muškarac ili žena. Također, na taj način pokušala je sakriti svoj rod kako bi i dječaci čitali knjigu.

Foto: PETER NICHOLLS

Nakon brojnih odbijanja od strane izdavača, knjiga je postala hit. Joanne je napisala još šest nastavaka: 'Harry Potter i Odaja tajni', Harry Potter i zatočenik Azkabana', 'Harry Potter i Plameni pehar', 'Harry Potter i Red feniksa', Harry Potter i Princ miješane krvi', 'Harry potter i Darovi smrti'.

Usprkos svim njezinim borbama koje je vodila, u svom govoru 2008. godine izjavila je:

- Kameno dno postalo je čvrst temelj na kojem sam izgradila svoj život.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Priča je to o sirotom engleskom dječaku koji je ostao bez roditelja i na svoj 11. rođendan saznao da je čarobnjak koji živi u običnom svijetu, među 'bezjacima'.

Harry potom odlazi u školu čarobnjaštva, Hogwarts, i stvara odanu skupinu prijatelja s kojima će kasnije proživjeti brojne opasne pustolovine.

Romani Harry Potter prevedeni su na više od 80 jezika. Prodano je više od 500 milijuna primjeraka romana. Svaka knjiga je doživjela svoje filmsko izdanje.

Foto: PROMO

Knjige su naišle na kritike Crkve, koja ju je optužila da djecu uči magiji.

- Ne preuzimam nikakvu odgovornost za luđake iz svoje religije - komentirala je Joanne, koja pripada Škotskoj protestantskoj crkvi.

Joanne se 2001. godine udala za škotskog doktora Neila Murrayja (52) u svom domu u Škotskoj. Par zajedno ima dvoje djece: David Gordon Rowling Murray (20) i Mackenzie Jean Rowling Murray (18).

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

Autorica se 2020. godine našla na meti krtika zbog navodne transfobije. Na svom Twitter profilu sarkastično se referirala na temu roda i spola, što je izazvalo mnoštvo reakcija u komentarima.

- Sigurna sam da je nekada postojala riječ za te ljude. Netko će mi pomoći. Wumben? Wimpund? Woomud? - napisala je tada spisateljica, misleći dakako na 'Women'.

Ubrzo su se glavni glumci filmskog serijala ogradili od njezinog mišljenja. Daniel Radcliffe (34) koji igra Harryja Pottera komentirao je kako su 'transrodne žene su žene'.

- Nadam se kako ovo neće pokvariti obožavateljima užitak čitanja njenih knjiga. Svaka izjava koja bi to pokušala opovrgnuti, briše identitet i dostojanstvo transrodnih osoba. Ako vi vjerujete da je određeni lik transseksualan, bezrodan ili rodno neutralan, da je gej ili biseksualan, to je između vas i knjige koju ste pročitali i taj je odnos svet. Nitko vam to neće i ne može promijeniti - napisao je glumac. Njegovom mišljenu se pridružila i Emma Watson (33) koja je na filmskom platnu utjelovila 'Hermione Granger' i glumac Rupert Grint (34) koji je igrao Harryjevog najboljeg prijatelja 'Rona Weasleyja'.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Bivši fanovi autorice su potom krenuli paliti svoje voljene primjerke 'Harryja Pottera' i javno se odrekli svoje nekadašnje književne heroine, a konsenzus među zajednicom je da Rowling već godinama svojim kontroverznim stavovima pokušava doći do toliko željene pažnje te ostati relevantnom.

U jednoj epizodi podcasta 'The Witch Trials of J.K. Rowling' autorica je rekla kako je bila svjesna da će njezini komentari biti kontroverzni.

- Apsolutno sam znala da ako progovorim, mnogi ljudi koji su voljeli moje knjige bit će duboko nezadovoljni. Nije bilo zabavno i ponekad sam se bojala za vlastitu sigurnost i za sigurnost svoje obitelji. Vrijeme će pokazati jesam li pogriješila. Mogu samo reći da sam o tome duboko, teško i dugo razmišljala i saslušala sam drugu stranu - ispričala je ranije pa dodala:

- Moram vam reći da je tona Potterovih obožavatelja još uvijek bila uz mene. Gomila Potterovih obožavatelja bila je zahvalna što sam rekla ono što sam rekla. Stojim iza svake riječi koju sam tamo napisala, ali pitanje je što je istina. I protivim se ljudima koji doslovno govore da je spol konstrukt, to nije točno.

Foto: John Nacion/starmaxinc.com

Rowling je tada rekla i kako nije htjela uzrujati nikoga sa svojim stajalištem o transrodnosti, ali je imala potrebu pričati o tome jer ju je zabrinulo da se ne izgubi ženski identitet.