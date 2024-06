Živko Anočić nam je otkrio: 'Cilj je da 'Perica' bude bolji u novoj sezoni. Sin mi često pomaže...'

Dugo je Živko Anočić prisutan na "glumačkoj sceni", no uloga Perica Šafraneka vinula ga je u zvijezde. Prva sezona serije, koja se samo naslanja na genijalni film "Tko pjeva zlo ne misli", prošla je sjajno. U njoj je Perica odrastao, radnja se događa 1964. godine, a on se bavi pjevanjem. Najbolji mu je prijatelj "mali Žnidaršić".

U travnju je počelo snimanje druge sezone popularne serije. Veliki Perica u njoj se i dalje bavi pjevanjem, godina je 1967., kada je Dinamo osvojio Kup velesajamskih gradova, glazba se mijenja u raznim pravcima, ima tu obiteljskih zavrzlama, a novi lik u seriji je Rade Šerbedžija.

Zagreb: Snimanje novih nastavaka Dnevnika velikog Perice | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ovih dana traje snimanje na lokacijama u Zagrebu, a kako nam kaže ekipa sa seta, sve zasad djeluje sjajno, uvjerili smo se i sami na nekoliko dana snimanja. Dom ga spremaju za set, Živko uči tekst, iako, kao ni u prvoj sezoni, nema "pjevačkih rola". Sve je i dalje u duhu vremena, od frizura, odjeće, automobila, pa i glazbe. Tu su poznata lica, baš poput Anočića, pa Ive Babić, Mirjane Bohanec Vidović, Nikola Koje, Dušana Bućana, ali i novi lik, onaj Rade Šerbedžije. Kako su rekli u najavi nove sezone, naglasak će opet biti na pjevanju, ali, iako se radnja događa samo tri godine kasnije u odnosu na prvu sezonu, stilovi su se jako promijenili. No, redatelj Vinko Brešan, autor Albino Uršić, te uigrana ekipa iz Real grupe, koja za HRT snima ovu seriju. "Peričina karijera je na vrhuncu. No povratak velikog glazbenog menadžera u Zagreb unijet će promjene u živote glavnih junaka serije. Osim toga, to je vrijeme novih glazbenih pravaca, vrijeme kada je rock'n'roll počeo svoj uspon i na domaćem terenu, pa ćemo tako imati prilike vidjeti kako svoje mjesto na glazbenoj sceni traže mladići iz benda Sateliti.", kažu u najavi.

Snimate drugu sezonu serije "Dnevnik velikog Perice", ima dosta noviteta, radnja se odvija tri godine kasnije u odnosnu na prvu sezonu... Kako vam se čini, neki kažu da će biti bolja od prve sezone?

Dugo su trajali pregovori oko druge sezone, ali se, na sreću svih nas, nekako uspjelo posložiti i s entuzijazmom smo se ponovno okupili i krenuli. Naravno, sa željom da nadmašimo prvu.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Radnja nastavka je tri godine nakon završetka prve sezone, odnosno nakon velike zagrebačke poplave. U novoj sezoni smo u 1967. godini, kakav je život Perice i obitelji?

Nakon prve sezone, u drugoj je najvažnije bilo na pravi način uvesti nove likove, koji bi unijeli novu dinamiku među stare koje smo upoznali i zavoljeli u prvoj sezoni. Perica je sada etablirana pjevačka zvijezda, ali i otac, koji pokušava spojiti ta dva svijeta uz pomoć svoje velike ljubavi Nade, mame Ane i najboljeg prijatelja Josipa Žnidaršića-Žnide, a sve pod budnim okom i nadzorom svoga punca, pukovnika Žegara… A kako će to sve ispasti, vidjet ćemo na jesen…

U filmu je bio Ernest Fulir, u prvoj sezono Eugen Fulir, a sad je tu novi lik je Eddy Fulir, kojeg igra Rade Šerbedžija. Kako je s njim na setu?

S Radom sam imao priliku raditi u svom debitantskom filmu "72 dana", na kojem smo izvrsno surađivali. Kada sam čuo da postoji mogućnost da nam se pridruži, jer je bio fan prve sezone, bio sam presretan zbog prilike i da nešto naučim od velikog majstora našeg zanata.

U filmu glumite pjevača u usponu, a snimili smo vas kao Ivu Robića, mister Morgena. Veliko, možda i najveće ime hrvatske glazbene scene....

Ivo Robić je simbol glazbe tog vremena i bio mi je inspiracija kada bih razmišljao o liku Perice. Međutim, u novoj sezoni lik Ive Robića utjelovio je mladi Martin Kosovec, koji me, osim pjevanjem, oduševio i svojim komičnim tajmingom. Njegov sam veliki fan bio i prije, a sad sam imao i priliku surađivati s njim.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Prešli ste u ansambl Drame zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Kako je došlo do transfera? Jeste li zadovoljni?

Nakon dugo godina provedenih u kazalištu "Trešnja" i GDK "Gavella", činio mi se kao prirodan slijed. Odrastao sam promatrajući Sašu u "HNK" u Osijeku, prva iskustva vezana su mi uz nacionalnu kuću pa sam iskoristio priliku i poziv Nenni Delmestre da se pridružim ansamblu zagrebačkog "HNK", tako zatvaram krug...

Rekli ste kako ste glumac postali zbog, nažalost, pokojnog brata Saše Anočića. Kako su roditelji na to gledali? Nije li vaš otac jednom rekao da on kopa, a vi glumite da kopate?

Istina, rekao je to… Ali mislim da sam dobio legitimitet i kod tog tvrdog "šokca" kada sam dobio priliku raditi s Rajkom Grlićem.

Zagreb: Snimanje novih nastavaka Dnevnika velikog Perice | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koji su vaši najveći strahovi u glumi, u životu?

Nepripremljeni redatelj i bolest.

Kako sin gleda na posao kojim se bavite?

Okružen je kazalištem i filmom od malih nogu i gleda na moj posao kao i na bilo koji drugi.

U školi ga i dalje ispituju da otkrije neke tajne sa snimanja Perice, ali on to vješto skriva. Ne odaje tajne iz nove sezone "Dnevnika velikog Perice"?

Često ga gnjavim da mi zbog učenja pomogne pročitati i snimiti neki tekst, uvijek mi udovolji, ali uz neizostavno kolutanje očima. Kako se bliži pubertet, kolutanje postaje sve jače i intenzivnije, a ja ga samo još više volim. Čak i u pubertetu, haha. Da, kroz to često saznaje neke scenarističke tajne, ali ih i stoički čuva! I, naravno, koluta slatkim očima…

Foto: sandra simunovic/pixsell

Pokazuje li interes za glumom? U obitelji je imao od koga naučiti...

Jako je znatiželjan, obožava čitati i svirati gitaru, ima široko polje interesa i možda se jednog dana tu nađe i gluma ili nešto drugo, treće…