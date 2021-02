Neobičan stil života vodi glavni šef Twittera Jack Dorsey, koji je pravi primjer luksuza. Njegov osebujan život pratila je isto takva karijera u Silicijskoj dolini. Nakon što je bio jedan od osnivača Twitter 2006. godine, sa šefovske pozicije maknuli su ga dvije godine kasnije, no vratio se 2015. godine nakon što je pokrenuo svoju drugu kompaniju, Square.

Nakon toga vodio je kompaniju kroz niz problema koji su zadesili tehnološki svijet, a u jednom trenutku je i svjedočio pred Kongresom uz Sheryl Sandberg iz Facebooka. Poznat je kao kontroverzan lik koji zbog svojih izjava i životnog stila dobiva i niz kritika, koje su posebno vezane uz njegov životni stil, postove i ledene kupke koje su postale dio njegove svakodnevne rutine. No ne živi baš tako spartanskim životom, i poput mnogih drugih milijardera vlasnik je impresivne kuće i uživa u vožnji brzih automobila, piše Business Insider.

Počeo je programirati još u srednjoj školi u St. Louisu

S 15 godina napravio je softver kojeg i dan danas koriste neke taksi kompanije. Kad nije pregledavao trgovine sa elektronskom opremom ili se bavio Fantasy Footballom, bio je čest gost i punk - rock koncerata. Danas pak nije veliki obožavatelj frizure sa šiljcima.

Poput mnogih drugih tehnoloških milijardera, Dorsey nikada nije završio faks

Kratko je na Sveučilištu Missouri studirao znanost i tehnologiju, pa se prebacio na Sveučilište New York prije nego je u potpunosti odustao od studiranja. 2000. godine izgradio je jednostavni prototip koji mu je omogućio da svoje prijatelje informira o svom životu uz pomoć BlackBerryja i poruka prema emaila. Nitko zapravo nije bio previše zainteresiran za to, pa je na neko vrijeme odustao od te ideje.

Licencirani je maser koji je svoju dozvolu dobio 2002. godine

Dobio je posao u kompaniji Odeo, u kojoj je upoznao svoje buduće kolege s kojima je osnovano Twitter. Odeo je propao 2006. godine, pa se Dorsey vratio svojoj ideji s porukama, i tako se rodio Twitter. Svoj je prvi tvit napisao 21. ožujka 2006. godine.

Dorsey i njegovi suosnivači Evan Williams i Biz Stone kupili su domenu Twittera za oko 7000 dolara

Izvadio je nakit iz nosa kada je postao CEO, sa 30 godina. Do 2008. godine Williams je preuzeo poziciju CEO-a, a Dorsey je postao šef odbora u Twitteru, i odmah se bacio na nove projekte. Uložio je u Foursquare i pokrenuo startup za plaćanje Square koji omogućava vlasnicima malih biznisa da prihvate plaćanje kreditnom karticom putem pametnih telefona. 2011. godine intervjuirao je američkog predsjednika Baracka Obamu u prvom Twitter Town Hallu. Morao ga je podsjetiti da svoje odgovore drži unutar 140 znakova, što je bio tadašnji limit objava. Twitter je na javno tržište izašao u studenom 2013. godine, i za samo nekoliko sati Dorsey je bio milijarder. Danas se procjenjuje da je 'težak' 5,1 milijardu dolara.

Radi za Twitter ali ne dobiva plaću

Prije dvije godine otkriveno je da je Dorsey zaradio samo 1,40 dolara za svoj posao šefa Twittera godinu ranije, što je zapravo bila i povišica. Godine 2016. odbio je bilo kakvu 'plaću'. I nije jedini u Silicijskoj dolini koji je tako 'malo plaćen'. Mark Zuckerberg zarađuje samo jedan dolar godišnje kao šef Facebooka. No ne brinite, nije siromah, u svojim rukama drži dionice Twittera vrijedne 557 milijuna dolara. Bio bi i puno bogatiji da nije vratio 10 posto svojih dionica Squareu. Pomoglo je to zaposlenicima Squarea, kojima je to pomoglo i u preuzimanju online startupa za dostavu hrane, Caviar.

Kupio je BMW 3, no ne vozi ga jako često

"Sada može reći da je BMW jedini automobil kojeg vozi jer je to najbolji automobil na zemlji ili nešto tako", rekao je prije nekoliko godina Biz Stone. Svoju kuću na obali na El Camino Del Mar u ekskluzivnom susjedstvu Seacliff u San Franciscu. Kuća ima pogled na Golden Gate most, kojeg Dorsey smatra arhitektonskim čudom. Jednom tjedno radi od kuće, i to utorkom. Elon Musk omiljeni mu je korisnik Twittera. Dorsey kaže kako su Muskovi tvitovi "fokusirani na rješavanje egzistencijalnih problema i da otvoreno dijeli svoja razmišljanja". Kaže kako uživa u tim "usponima i padovima" koje su povezan sa Muskovom nepredvidljivosti. Musk mu je odgovorio i u tvitu zahvalio i napisao "Twitter rocks!".

Jede jednom dnevno i posti vikendom

Mark Zuckerberg mu je poslužio kozu koju je sam ubio. Dorsey je za Rolling Stoneu pričao o tom ručku, 2011. godine. Rekao je da je koza poslužena hladna, i da se on držao salate. Njegove prehrambene navike izazvale su niz kritika. Kad se pojavio na podcastu sa guruom koji je ranije rekao kako cjepiva uzrokuju autizam, Dorsey je rekao da jede jednom dnevno, posti cijelog vikenda i redoviito se kupa u ledenim kupkama. Kaže da kada je prvi put postio osjećao se kao da halucinira.

- Bilo je to jako čudno stanje. No kad sam to napravio sljedeća dva puta, postalo mi je jasno koliko se našeg dana vrti oko hrane i kako mi se događa da kada puno duže postim, kao mi se vrijeme usporava - rekao je. Te njegove riječi izazvale su niz kritika, jer su smatrali da Dorsey normalizira poremećaj prehrane.

U ranim danima Twittera Dorsey je htio biti modni dizajner

Dorsey je većinom nosio kožne jakne i odijela Prade i Hermesa, kao i Diorove košulje, uz ovratnike koji su izgledali poput otmjenih ogrlica. U zadnje vrijeme nosi puno opušteniju odjeću, poput crne dolčevite koju je obožavao i Steve Jobs. Ponovno je u modu uveo naušnicu u nosu i pustio je bradu, jer u posljednje vrijeme puo manje brige ulaže u to da izgled poput tradicionalnog CEO-a. Azealia Banks je 2016. godine napisala, na svom sad obrisanom Twitter računu, kako joj je Dorsey poslao pramen kose "u kuverti", a on je to kasnije zanijekao. Često putuje svijetom i fotografije sa putovanja dijeli sa četiri milijuna svojih pratitelja na Twitteru. Na svojim putovanjima često se nalazi za šefovima država, pa se tako susreo i sa japanskim premijerom Shinzō Abeom. Tvitovi o putovanju u Mianmar izazvali su niz osuda. O svom putovanju za rođendan u prosincu 2018. godine napisao je "ako ste spremni malo putovati, dođite u Mianmar". Bilo je to na vrhuncu Rohindža krize, i napali su ga zbog ove ležerne promocije zemlje, posebno nakon što su društvene mreže bile optužene da su podržavale mržnju na stranicama protiv Rohindža.





Ne brine ga to da će "ispasti malo loš"

U jednom pomalo bizarnom intervju Dorseya su pitali da li bi Donald Trump, jako aktivan tviteraš, mogao biti maknut sa platforme ako poziva svoje sljedbenike na ubojstvo novinara. Dorsey je dao neki nejasni odgovor koji je izazvao niz oštrih kritika. No on je rekao kako ga nije briga "ako ispadne loš.

- Važno mi je da budemo otvoreni prema onome kako razmišljamo i prema onome što vidimo - rekao je.

Prije dvije godine odgovarao je na pitanja pred Kongresom uz Sheryl Sandberg iz Facebooka. Pitali su ih o upletanju u izbore na Twitteru i Facebooku kao i o navodnim anti konzervativnim predrasudama u društvenim mrežama. Tijekom saslušanja Dorsey je podijelio sliku svog pulsa na Twitteru. Nekoliko sati je sjedio na tom vrućem stolcu, a srce mu je skočilo na 109 otkucaja u minuti. Kada nije u Washingtonu, često je u kupeljima i saunama, koje redovito koristi od 2016. godine. Najčešće će u sauni provesti 15 minuta a zatim u ledenoj kupelji tri minuta. Tu rutinu ponavlja tri puta, prije nego je završi jednominutnom ledenom kupkom. A najbolje ga može ujutro probuditi skok u ledenu vodu.

Vodi jako uzbudljiv romantični život

Njegov romantični život prepun je misterije. 2018. godine navodno je bio u vezi sa Sports Illustrated modelom Raven Lyn Corneil. Mediji su ih vidjeli krajem prošle godine na jednom partyju tijekom Newyorškog Fashion weeka. A pisali su i kako se među njegovim bivšima nalazi i glumica Lily Cole i balerina Sofiane Sylve. Veliki je obožavatelj kriptovaluta, a često objavljuje tvitove o njihovim vrlinama. Posebno je obožavatelj bitcoina, koje je početkom godina opisao "elastičnima" i "principijelnima". Medijima je rekao kako je da je maksimalno iskoristio 10.000 dolara tjedno ograničenje potrošnje na Square's Cash App za kupnju bitcoina.