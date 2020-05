Svjetski giganti zaposlenicima: Radite od kuće koliko želite...

Nakon Twittera, još je jedna tvrtka odlučila i nakon popuštanja epidemioloških mjera svojim zaposlenicima omogućiti da rade od doma. Tvrtka za mobilna plaćanja, Square, želi da njihovi zaposlenici rade odande gdje se osjećaju najproduktivnije, a informacije je za The Verge potvrdio i Jack Dorsey, CEO Squarea i Twittera koji je ovakvu odluku za potonju firmu donio još prošli tjedan.

- Želimo da nam zaposlenici rade odande otkud se osjećaju najkreativnije i najproduktivnije - rekao je glasnogovornik firme pa dodao:

- Zaposlenici će moći stalno raditi od kuće. Posljednjih smo nekoliko tjedana otkrili što je potrebno da bi ljudi efektivno radili izvan ureda i nastojat ćemo još naučiti s vremenom - zaključili su.

Ova će se politika odnositi na one čiji se poslovi mogu obavljati od kuće, a oni koji moraju biti u firmi, poput zaštitara i drugih će biti u firmi.

Foto: Rolf Vennenbernd/DPA/PIXSELL

Mnogi zaposlenici tvrtki sličnih Squareu, kao što su Facebook, Google i Microsoft rade 'na daljinski' još od ranog ožujka. Sada kada većina gradova i država odlučuje smanjiti epidemiološke mjere i dopustiti ljudima normalno kretanje pa tako i odlazak u firme, ove su tvrtke odlučile ipak produžiti rad od kuće.

Facebook je rekao svojim radnicima da mogu raditi od kuće sve do 2021., iako će im se uredi otvoriti 6. lipnja za one koji će morati biti u uredima. Google je odredio da se njegovi zaposlenici trebaju vratiti u urede 31. prosinca, a Microsoft je svojima dozvolio rad od kuće sve do listopada ove godine.

Za razliku od njih, jedino su Twitter i Square odlučili da njihovi zaposlenici mogu raditi od kuće koliko god dugo žele.