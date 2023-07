'Život na vagi' promijenio joj je život iz korijena: Raskrstila sam sa starom Mirnom zauvijek...

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Mirna Posavec u show je ušla sa 135,1 kilogramom. Nije joj dugo trebalo za potpunu transformaciju. Tijekom showa je skinula 51,8 kg, a iako nije ušla u finale, postigla je najbolji rezultat kao nefinalistica i osvojila 50 tisuća kuna. Treniranjem se nastavila baviti i nakon showa, a danas je fitness trenerica i influencerica. Mirna je sada za RTL otkrila kako je nastavila s treniranjem nakon emisije i što je sve promijenila.

- Moj povratak u stvarnost je izgledao tako da sam se vratila svom studiju. Nastavila sam s navikama koje sam naučila u kući. Držala sam se prehrane, naravno dozvolila sam si da pojedem stvari koje nisu bile u jelovniku jer nisam htjela da do kraja života ispaštati i trpjeti to da ne mogu jesti sve. Držala sam se treninga i to je to. Uopće mi nije bilo teško zato što sam se naviknula da je to postalo dio mog života i tri i pol mjeseca sam živjela taj život. Sad sam to samo nastavila - rekla je Mirna.

Kako kaže, od hrane nije ništa izbacila. Jede sve, ali u umjerenim količinama.

- Jedem burger, pizzu, volim to i neću si uskraćivati nešto što volim - govori.

Njena nevjerojatna transformacija ostavila je vidljive tragove na njenom tijelu, a Mirna je nedavno otkrila kako se odlučila riješiti viška kože.

- Skidanje 55 kilograma je ostavilo traga na mom tijelu. Višak kože je ostao. Operacija je bila jedino rješenje jer se ta koža neće povući. Skidali su mi višak kože s trbuha, grudi i ruku. I to je trebalo napraviti jer se nisam dobro osjećala u svojoj koži. Osjećala sam kao da me nešto veže uz staru Mirnu koja je imala raznih problema. Sada nisam ta osoba koja je ušla u show i zauvijek sam raskrstila s tom Mirnom koja je ušla unutra onog dana kada je skinuta koža s mene - poručila je Mirna.