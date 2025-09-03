Obavijesti

DOLAZI NUTRICIONISTICA

'Život na vagi' večeras donosi šokantne scene: 'Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto'

'Život na vagi' večeras donosi šokantne scene: 'Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto'
Foto: RTL

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote

Novo jutro u 'Životu na vagi' počelo je u kuhinji, gdje je Domagoj u šaljivom tonu poručio: 'Danas puretina i riža s brokulom, a poslije desert - čokoladice… Može?' Ekipa se nasmijala, ali svi su brzo shvatili da će hrana, njihova najveća slabost, i ovoga puta igrati glavnu ulogu.

NASTAVIO JE BORBU Ivica nakon finala 'Života na vagi' donio važnu odluku! Sve je krenulo od posjeta liječniku
Ivica nakon finala 'Života na vagi' donio važnu odluku! Sve je krenulo od posjeta liječniku

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote.

- Vidjet ćete u čemu najviše griješite - poručuje Martina, a kandidati su svjesni da ih očekuje puno učenja o zdravoj prehrani.

- Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto - kaže Sneki, a Marija dodaje: 'Mene je sramota.'

Foto: RTL

Poseban zadatak čeka povratnike Antoniju i Ivicu - trenutak u kojem će pokazati jesu li spremni dokazati sebi i drugima koliko su do sada napredovali, a na redu je i prvo vježbanje devete sezone!

- Prije prvog treninga sam jako nervozna, ne znam što očekivati. Pretpostavljam da će biti teško i naporno - iskrena je bila Kate. Marija se, s druge strane, našalila na račun svih: 'Nitko nije u kondiciji, gegamo se ko pingvini.'

Foto: RTL

Kako izgleda 'doručak iz snova' kandidata te kakve će šokantne činjenice doznati o svojoj dosadašnjoj prehrani - doznat ćete večeras od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Foto: RTL

