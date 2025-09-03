Obavijesti

NASTAVIO JE BORBU

Ivica nakon finala 'Života na vagi' donio važnu odluku! Sve je krenulo od posjeta liječniku

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RTL

Nakon završetka osme sezone, Ivica je odlučio nastaviti još jačim ritmom. Od finala do danas izgubio je dodatnih 5,4 kg, a promjene je prenio i na cijelu obitelj

Nakon finala osme sezone 'Života na vagi', Ivica iz Gornjeg Desinca nije stao sa svojom transformacijom. Od tada do danas uspio je skinuti dodatnih 5,4 kilograma, pa vaga sada pokazuje 184,4 kilograma, dok je u posljednjoj epizodi imao 189,8 kilograma. Time je dokazao da je odlučan i izvan televizijskih kamera.

Foto: RTL

- Nije baš tako strašno vani. U početku malo je, trebaš biti čvrst u glavi, ali na kraju sve krene svojim tempom - priznao je Ivica. 

Prvi korak nakon showa bio je odlazak kod liječnika, i to zajedno sa suprugom i djecom, koji također imaju problema sa kilogramima. 

- Nažalost, neke stvari su bile lošije, neke dobre. Ali tada smo ih motivirali, šetaju sa mnom, guraju me, ja njih. Motivacija sa svih strana je ogromna - rekao je Ivica.

Foto: RTL

Iako priznaje da put nije jednostavan, najvažnije mu je da se ne vrati na stare navike. Najveća motivacija mu je, kaže, upravo podrška i ljubav njegove djece.

- Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško - zaključio je Ivica.

Ivica je dokazao da transformacija ne završava finalom showa. Njegova upornost i disciplina, uz veliku podršku obitelji, pokazuju da promjene traže vrijeme, ali da se svaki trud na kraju isplati. Primjer koji daje svojoj djeci ne inspirira samo njih, nego i sve koji prate njegov put prema zdravijem i kvalitetnijem životu.

Foto: RTL

